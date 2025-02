Zeitung zeigt Karin Keller-Sutter als Bankräuberin

... und in China ist ein Sack Reis umgefallen... Kleiner Vorschlag: Wenn Ihr keine "Sensationen" berichten könnt, wie wäre es mal mit ein paar positiven Nachrichten? Wäre für das generelle Wohlbefinden der Menschen mal was anderes...

Es ist soweit: in der Schweiz darf man nichts mehr. Bevormundet, eingepfercht, nicht mehr bewegungsfähig; so legt sich die Politik den Bürger zurecht.

Plafrato34

Manchmal braucht es halt eine Faust aufs Auge um in die Realität zurück zu kommen!

Mit der (gezwungenen) 2. Säule und der 3.Säule wurde den Bürgern deren Vorteile mit den Argument des Sparen fürs Alter und den Steuerlichen Vorteile untergejubelt ! Ist soweit auch Ok!

Was aber nicht O.K. ist, dass nun die versprochenen Vorteile schrittweise weggeschummelt werden!

Wenn der Bund Geld braucht, dann soll er die Steuer von Erwerbstätigen mit Einkommen über 200‘000.- erhöhen und vor allem die Renten von Ex-Bundesräten und Bundesangestellten auf das Niveau eines jeden Bürger diese Landes setzen!

Klar verkraften wir Normalverdiener Einschränkungen besser als unsere BR, wir sind es gewohnt! Heuchler!