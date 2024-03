Diese Sticker sorgen beim Oltner Stadtpräsidenten für Unverständnis. Instagram / Swissmeme

In den vergangenen Wochen tauchten überall in der Schweiz Anti-Olten-Sticker auf. Was als lustige Aktion gedacht war, ist nun plötzlich beendet worden. Grund: Der Stadtpräsident hat interveniert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Social-Media-Star Zeki Bulgurcu hat in den vergangenen Wochen Anti-Olten-Sticker verkauft.

Der Stadtpräsident von Olten drohte daraufhin mit rechtlichen Konsequenzen.

Nun verschwinden die Sticker aus dem Netz. Mehr anzeigen

«Hässlich da, aber bisch scho mal z'Olte gsii?» Sticker mit diesem Satz verbreiten sich gerade in der ganzen Schweiz. Verkauft werden sie nach dem Vorbild des berühmten Originals aus Deutschland: «Nett hier. Aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg?»

Hinter der Sticker-Aktion steckt Swissmeme, eine bekannte Seite für lustige Bilder und Videos in den sozialen Medien. Auf dieser sind Spässe gegen die Stadt Olten zum Alltag geworden. Der Betreiber der Seite, Komiker und Influencer Zeki Bulgurcu, will die Leute mit dem Sticker zum Schmunzeln bringen.

Er selbst finde das Stadtbild Oltens düster, ausserdem gebe es keine anziehenden Veranstaltungen, sagt er dem Newsportal «Nau». Bekannt sei die Stadt lediglich aufgrund ihres Bahnhofs. Kleines Detail: Swissmeme hat das Lager seines Shops ausgerechnet in Olten.

Gemeindepräsident ist wenig begeistert

Die Stadtbehörden finden die Sticker-Aktion indes nicht lustig. Er könne dem Olten-Bashing nichts abgewinnen, sagt Stadtpräsident Thomas Marbet zu «Nau».

Zwar hätten die Einwohner*innen Humor und Olten verfüge deswegen auch über ein eigenes Festival. Die Aktion von Swissmeme finde er aber «eher beliebig und es lässt sich auf jede andere Gemeinde der Schweiz anwenden.»

Ausserdem sei die unerlaubte Verwendung des Stadtwappens von Olten im Sticker nicht zulässig. Deswegen werde man rechtliche Schritte prüfen.

Zeki lenkt ein

Swissmeme-Betreiber Zeki Bulgurcu hat deswegen das Gespräch mit dem Stadtpräsidenten gesucht und die Sticker aus dem Sortiment genommen.

Er werde die Sticker «ersetzen» – etwa durch einen allgemeinen Slogan, mit dem der Kanton Aargau auf die Schippe genommen werde.