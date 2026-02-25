Knall im Zürcher Oberland: Mehrere Gebäude beschädigt ++ Ursache noch unklar

Lauter Knall im Zürcher Oberland Die Polizei hat das Gebiet weiträumig abgesperrt. Bild: blue News Bild: blue News Ein Leser hat dieses Bild der pilzförmigen Rauchwolke geschickt. Bild: blue News Die Kantonspolizei hat einen Helikopter losgeschickt Bild: blue News Bei einer Schür wurden mehrere Gegenstände umgeworfen. Bild: blue News Anwohner berichten von Schäden an Häusern. Bild: blue News Lauter Knall im Zürcher Oberland Die Polizei hat das Gebiet weiträumig abgesperrt. Bild: blue News Bild: blue News Ein Leser hat dieses Bild der pilzförmigen Rauchwolke geschickt. Bild: blue News Die Kantonspolizei hat einen Helikopter losgeschickt Bild: blue News Bei einer Schür wurden mehrere Gegenstände umgeworfen. Bild: blue News Anwohner berichten von Schäden an Häusern. Bild: blue News

Ein lauter Knall schreckt am Mittwochmittag das Zürcher Oberland auf – kurz darauf steigt zwischen Illnau-Effretikon und Fehraltorf eine dichte, pilzförmige Rauchwolke in den Himmel. Mehrere Augenzeugen sprechen von einer «Explosion».

Im Zürcher Oberland ist es am Mittwochmittag zwischen Illnau-Effretikon und Fehraltorf zu einem Zwischenfall gekommen. Mehrere Augenzeugen berichten von einer Art «Explosion».

Die Kantonspolizei Zürich bestätigte gegenüber blue News zunächst den Eingang entsprechender Meldungen. Angaben zur Ursache der mutmasslichen Explosion konnte ein Sprecher zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht machen.

Rund zwanzig Minuten später folgte die Entwarnung: Die Kantonspolizei bestätigte einen Einsatz nach einem Knall im Raum Illnau. «Die Örtlichkeit ist lokalisiert, es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung», heisst es in der neuesten Stellungnahme. Gegenüber blue News sagte ein Polizeisprecher: «Wir haben Kenntnis von einem Knall im Raum Luckhausen bei Illnau ZH sowie davon, dass es an mehreren Gebäuden zu Schäden gekommen ist.»

blue News Informationen zufolge kam es bei der Versuchs- und Schulungsanlage «Tätsch», wo im Zusammenhang mit Bränden und Explosionen Kurse gegeben werden, zu einem Vorfall. Ein Zeuge sagt: «Etwas ging gewaltig schief.» Die Polizei hat das Gebiet weiträumig abgesperrt.

Eine Halle wurde beim Vorfall beschädigt. blue News

Knall über die Kantonsgrenze hinaus hörbar

Was genau den Knall ausgelöst hat, blieb zunächst unklar. Ein Leser von blue News berichtet, er sei bei Fehraltorf mit seinem Hund unterwegs gewesen. «Der Knall war deutlich zu hören. Mein Hund hat sich sehr erschrocken», schildert er. Ein weiterer Leser meldete, dass der Knall sogar in Winterthur und Zürich zu hören war. Ein Leser aus Zürich schreibt: «Sämtliche Vögel wurden aufgeschreckt. Passanten schauten ängstlich herum, ich vermutete aber, dass es ein Überschallknall war.»

Und sogar im Thurgauer Dorf Itaslen, das zur Politischen Gemeinde Bichelsee-Balterswil gehört, sei «ein lauter Knall» vernehmbar gewesen, schreibt eine Leserin.

Wenige Minuten später seien Sirenen in der Umgebung zu hören gewesen. Zudem stand ein Polizeihelikopter im Einsatz.

