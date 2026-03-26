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So begründet Parmelin den Entscheid Armee oder Zivildienst? Bundesrat will Wahlfreiheit einschränken

SDA

26.3.2026 - 14:30

Der Bundesrat will für Armeeangehörige den Wechsel zum Zivildienst erhöhen. Am 14. Juni wird über entsprechende Gesetzesänderungen abgestimmt. (Themenbild)
Der Bundesrat will für Armeeangehörige den Wechsel zum Zivildienst erhöhen. Am 14. Juni wird über entsprechende Gesetzesänderungen abgestimmt. (Themenbild)
Keystone

Der Wechsel vom Militär in den Zivildienst soll erschwert werden. Volk und Stände entscheiden am 14. Juni über die Verschärfung.

Keystone-SDA

26.03.2026, 14:30

26.03.2026, 14:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bundesrat und Parlament wollen den Wechsel vom Militär in den Zivildienst deutlich erschweren.
  • Damit soll verhindert werden, dass sich Dienstpflichtige frei zwischen Armee und Zivildienst entscheiden können.
  • Über die umstrittene Vorlage stimmt die Schweiz am 14. Juni ab.
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Dienstpflichtige sollen nicht wählen können, ob sie zur Armee oder zum Zivildienst wollen. Deshalb haben Bundesrat und Parlament die Hürden für Wechsel von Armeeangehörigen zum Zivildienst erhöht. Am 14. Juni wird darüber abgestimmt.

Am Donnerstag erläuterte Bundespräsident Guy Parmelin in Bern vor den Medien, weshalb die Neuerungen nötig sind. Die Zulassungen zum Zivildienst verharrten seit 2009 in absoluten Zahlen auf hohem Niveau, schrieb sein Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF).

Mehrheit will höheres Armeebudget. Schweizer Bevölkerung zweifelt an Verteidigungsfähigkeit

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Problematisch sei, dass Armeeangehörige nach der Rekrutenschule, aber auch Fachspezialisten und Armee-Kader, zum Zivildienst wechselten. Höhere Zugangshürden sollten daher signalisieren, dass der Zivildienst die Ausnahme für Gewissenskonflikte mit dem Militär sei, so das WBF.

Dabei sei hinzunehmen, dass in Zukunft weniger Menschen und weniger Zivildiensttage zur Verfügung stünden. Es gelte aber, die verfassungsrechtliche Vorgabe durchzusetzen, wonach keine Wahlfreiheit zwischen militärischem und zivilem Dienst bestehe.

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