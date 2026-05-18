Mitarbeiter des Zolls haben 365'000 Euro Bargeld entdeckt. KEYSTONE

Bei einer Kontrolle im Zug aus Österreich haben Schweizer Zollbeamte einen Mann mit mehreren Hunderttausend Euro Bargeld gestoppt. Weil der 50-Jährige die Herkunft des Geldes nicht plausibel erklären konnte, schalteten die Behörden die Polizei ein.

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Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) haben im Reisegepäck eines 50-jährigen Schweizers 356'000 Euro (rund 325'270 Franken) Bargeld gefunden. Weil er keine Angaben über die Herkunft des Geldes machen konnte, wurde er an die Kantonspolizei St. Gallen übergeben.

Der Mann reiste am 26. April von Salzburg in die Schweiz ein, wie das BAZG am Montag in einem Communiqué mitteilte. Bei einer Zollkontrolle im Zug verneinte er, Waren und Bargeld mitzuführen.

Ein BAZG-Mitarbeiter stellte jedoch einen Rucksack unter der Sitzreihe des Mannes fest. Darin befanden sich fünf verschlossene Couverts sowie eine Geldbörse.

Der 50-Jährige gab an, nicht Besitzer des Geldes sondern lediglich Bote zu sein. «Aufgrund der vorgelegten Dokumente und Aussagen betreffend Verwendung und Herkunft der Barmittel bestand der Verdacht, dass das Geld im Zusammenhang mit Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung stehen könnte», schrieb das BAZG weiter. Es stellte das Bargeld sicher und übergab den Fall der Polizei.