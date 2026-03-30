Zoll in Kreuzlingen entdeckt 270 Kilogramm unverzollte Backwaren - Gallery Mitarbeiter des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit entdeckten am Grenzübergang in Kreuzlingen TG 270 Kilogramm unverzollte Backwaren. Bild: Keystone Beim Gebäck handelte es sich mehrheitlich um Baklava. Bild: Keystone Zoll in Kreuzlingen entdeckt 270 Kilogramm unverzollte Backwaren - Gallery Mitarbeiter des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit entdeckten am Grenzübergang in Kreuzlingen TG 270 Kilogramm unverzollte Backwaren. Bild: Keystone Beim Gebäck handelte es sich mehrheitlich um Baklava. Bild: Keystone

Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) haben bei einer Kontrolle am Autobahnzoll in Kreuzlingen in einem Fahrzeug mehrere Kartonkisten mit 270 Kilogramm nicht verzollte türkische Backwaren entdeckt.

Keystone-SDA SDA

Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) haben bei einer Kontrolle am Autobahnzoll in Kreuzlingen in einem Fahrzeug mehrere Kartonkisten mit 270 Kilogramm nicht verzollte türkische Backwaren entdeckt.

Der 44-jährige Fahrzeuglenker musste für die fehlenden Mehrwertsteuer- und Zollabgaben sowie für eine Busse mehrere hundert Franken bezahlen, schrieb das BAZG am Montag in einer Mitteilung. Danach konnte der Mann die Fahrt mit den Backwaren, mehrheitlich Baklava, fortsetzen.

Der Gesamtwert der Backwaren belief sich laut Mitteilung auf 2540 Euro, umgerechnet rund 2336 Franken. Der Mann gab an, dass sie für einen Anlass in der Schweiz bestimmt seien.