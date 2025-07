Diese beiden Autos beschlagnahmte die italienische Finanzpolizei. Guardia di Finanza

Zwei Italiener sind an der Grenze zur Schweiz beim Versuch erwischt worden, teure Fahrzeuge ohne korrekte Papiere ins Ausland zu bringen. Die Finanzpolizei griff bei beiden Fällen durch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Lamborghini ohne Kennzeichen wurde am Zoll in Ponte Chiasso sichergestellt.

In einem zweiten Fall wurde ein Mercedes GLE mit Tessiner Nummer von einem Italiener ohne zollrechtliche Berechtigung gefahren.

Beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt – es besteht der Verdacht auf Schmuggel. Mehr anzeigen

Die italienische Finanzpolizei hat an zwei Grenzübergängen zur Schweiz Luxusfahrzeuge beschlagnahmt, die offenbar unter Verstoss gegen Zollvorschriften unterwegs waren.

Am Grenzübergang Ponte Chiasso in Como (It) fiel den Beamten ein italienischer Staatsbürger auf, der einen auffälligen Lamborghini Gallardo auf einem Anhänger transportierte – ohne Kontrollschilder, aber mit einem provisorischen, abgelaufenen Schweizer Fahrzeugschein.

Laut Angaben der Zollbehörde fehlten sämtliche Unterlagen zum zollrechtlichen Status des Wagens im Wert von rund 100'000 Euro. Der Verdacht: Schmuggel durch falsche Deklaration. Der Wagen wurde konfisziert.

Zeitgleich Mercedes gestoppt

Fast zeitgleich stoppten Zöllner am nahen Grenzübergang Maslianico einen weiteren Italiener (30), der in einem Mercedes GLE mit Tessiner Nummer in Richtung Italien unterwegs war. Der Mann erklärte, er wohne in Campione d’Italia und sei gerade von der Autowäsche auf dem Heimweg. Doch der Wagen war in der Schweiz auf eine andere Person zugelassen – und der Fahrer konnte keine gültige zollrechtliche Genehmigung vorlegen.

Eine vom Halter unterzeichnete Fahrberechtigung reichte den Beamten nicht aus. Laut EU-Zollvorschriften ist es Personen mit Wohnsitz in der EU untersagt, Fahrzeuge mit ausserhalb der EU registrierten Kontrollschildern zu lenken – ausser es liegen spezielle Ausnahmen oder Notfälle vor. Auch in diesem Fall wurde das Fahrzeug beschlagnahmt.