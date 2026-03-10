  1. Privatkunden
Zahl mit 30 Nullen Zoll stoppt falschen Gold-Quintillionär am Flughafen Zürich

SDA

10.3.2026 - 11:21

Die Banknoten bestehen aus Kunststoff und goldfarbenem Aluminium und entpuppten sich als Fälschung.
Die Banknoten bestehen aus Kunststoff und goldfarbenem Aluminium und entpuppten sich als Fälschung.
Keystone

Mitarbeitende des Zolls haben am Flughafen Zürich eine Personengruppe mit vermeintlichen Goldbanknoten im Wert von astronomischen Quintillionen simbabwischen Dollars gestoppt. Die glitzernden Scheine waren wertloses Plastikgeld.

Keystone-SDA

10.03.2026, 11:21

10.03.2026, 11:25

Laut Mitteilung des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) vom Dienstag entpuppten sich die Scheine als wertloser Kunststoff mit Alufolie. Besonders kurios: Eine Note versprach «100 Quintillionen» Dollar – eine Zahl mit 30 Nullen. Die Kontrolle im Frachtbereich des Flughafens Zürich fand bereits letztes Jahr statt.

Statt des versprochenen 24-Karat-Goldes fand ein Labor jedoch nur Aluminium und Plastik. Der Besitzer muss nun eine Busse in echtem Geld zahlen, während sein «Goldschatz» vernichtet wird.

