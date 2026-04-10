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In Ramsen SH Zoll stoppt fast eine Tonne Schmuggel-Lebensmittel

SDA

10.4.2026 - 09:34

Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit haben am 3. April in Ramsen SH einen Lieferwagen mit fast 1000 Kilogramm unverzollten Lebensmitteln gestoppt.
Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit haben am 3. April in Ramsen SH einen Lieferwagen mit fast 1000 Kilogramm unverzollten Lebensmitteln gestoppt.
Keystone

Der Zoll hat in Ramsen SH einen Lieferwagen mit fast einer Tonne Schmuggel-Lebensmitteln gestoppt. Der Fahrer wollte die Ware ohne Anmeldung von Deutschland in die Schweiz bringen.

Keystone-SDA

10.04.2026, 09:34

10.04.2026, 09:56

Zur Fracht gehörten unter anderem 276 Kilogramm Gurken, über 250 Kilogramm Gewürze sowie Gemüsekonserven, Olivenöl und Poulet in Dosen.

Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) haben die Ladung bereits am Abend des 3. April entdeckt, wie das BAZG am Freitag mitteilte. Im Fahrzeug mit Zürcher Kennzeichen befanden sich insgesamt 938 Kilogramm unverzollte Waren.

Kein Kaufbeleg vorhanden

Der 35-jährige syrische Fahrer gab bei der Kontrolle an, die Lebensmittel in Deutschland für ein Schweizer Geschäft transportiert zu haben. Einen Beleg für den Kauf konnte er jedoch nicht vorweisen.

Das BAZG erhob die Mehrwertsteuer und die Zollabgaben daraufhin nachträglich. Insgesamt musste der Mann über 1000 Franken an Abgaben sowie eine zusätzliche Busse von ebenfalls mehr als 1000 Franken bezahlen. Danach wurde er aus der Kontrolle entlassen.

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