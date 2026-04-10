In Ramsen SHZoll stoppt fast eine Tonne Schmuggel-Lebensmittel
SDA
10.4.2026 - 09:34
Der Zoll hat in Ramsen SH einen Lieferwagen mit fast einer Tonne Schmuggel-Lebensmitteln gestoppt. Der Fahrer wollte die Ware ohne Anmeldung von Deutschland in die Schweiz bringen.
Keystone-SDA
10.04.2026, 09:34
10.04.2026, 09:56
SDA
Zur Fracht gehörten unter anderem 276 Kilogramm Gurken, über 250 Kilogramm Gewürze sowie Gemüsekonserven, Olivenöl und Poulet in Dosen.
Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) haben die Ladung bereits am Abend des 3. April entdeckt, wie das BAZG am Freitag mitteilte. Im Fahrzeug mit Zürcher Kennzeichen befanden sich insgesamt 938 Kilogramm unverzollte Waren.
Kein Kaufbeleg vorhanden
Der 35-jährige syrische Fahrer gab bei der Kontrolle an, die Lebensmittel in Deutschland für ein Schweizer Geschäft transportiert zu haben. Einen Beleg für den Kauf konnte er jedoch nicht vorweisen.
Das BAZG erhob die Mehrwertsteuer und die Zollabgaben daraufhin nachträglich. Insgesamt musste der Mann über 1000 Franken an Abgaben sowie eine zusätzliche Busse von ebenfalls mehr als 1000 Franken bezahlen. Danach wurde er aus der Kontrolle entlassen.
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