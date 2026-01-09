  1. Privatkunden
Augst BL Zollmitarbeiter erschiesst mutmasslichen Autodieb

Lea Oetiker

9.1.2026

Ein Zoll-Mitarbeiter hat einen Mann erschossen. 
Ein Zoll-Mitarbeiter hat einen Mann erschossen. 
KEYSTONE

Bei einer Kontrolle in Augst BL ist am Freitagmorgen ein mutmasslicher Autodieb von einem Zollmitarbeiter erschossen worden. Eine weitere Person wurde leicht verletzt.

Lea Oetiker

09.01.2026, 15:46

09.01.2026, 15:53

Ein Mitarbeiter des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) hat am Freitagmorgen in Augst BL eine Person mit einer Schusswaffe tödlich verletzt. Beim Opfer soll es sich laut Angaben um einen mutmasslichen Autodieb handeln.

Zu dem Vorfall kam es kurz nach 6.30 Uhr bei einer Anhaltung auf der Verzweigung Augst, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Eine Drittperson wurde dabei leicht verletzt.

Die Baselbieter Staatsanwaltschaft sowie die Militärjustiz haben Untersuchungen zum genauen Ablauf des Einsatzes eingeleitet.

