  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Lösungsvorschlag im Zollstreit Schweizer Goldindustrie soll in den USA verarbeiten – Vertreter lehnen ab

ai-scrape

30.8.2025 - 18:17

Auf die Schweizer Gold-Verarbeiter – hier Argor-Heräus in Mendrisio TI – hoffen einige, um den Schweizer Handelsüberschuss mit den USA abzubauen und so die Zolllast zu reduzieren. 
Auf die Schweizer Gold-Verarbeiter – hier Argor-Heräus in Mendrisio TI – hoffen einige, um den Schweizer Handelsüberschuss mit den USA abzubauen und so die Zolllast zu reduzieren. 
KEYSTONE

Der Vorschlag, Schweizer Gold in den USA zu verarbeiten, um Handelsüberschüsse zu reduzieren, stösst auf Widerstand in der Branche. Die Unsicherheiten über US-Zölle auf Gold verschärfen die Situation.

30.08.2025, 18:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der hohe Schweizer Handelsüberschuss gegenüber den USA hat zu US-Zöllen von 39 Prozent geführt, wofür auch die Goldbranche mitverantwortlich ist.
  • Ex-Botschafter Thomas Borer schlägt vor, Teile der Goldverarbeitung in die USA zu verlagern, doch die Branche lehnt dies wegen wirtschaftlicher und rechtlicher Unsicherheiten ab.
  • Die Schweizer Regierung äussert sich nicht offiziell zu Borers Vorschlag und setzt stattdessen auf stille Verhandlungen mit den USA.
Mehr anzeigen

Der Handelsüberschuss der Schweiz gegenüber den USA ist der Grund für die horrenden 39 Prozent Zoll, die Trump Schweizer Exporteuren aufgebrummt hat. Neben der Pharmabranche haben auch Schweizer Goldfabrikanten einen wesentlichen Anteil daran. 

Wie also kriegt die Schweiz diesen Überschuss runter? Der ehemalige Schweizer Botschafter Thomas Borer hat dazu Vorschläge ausgearbeitet, berichtet die «NZZ». Einer davon: Schweizer Gold-Unternehmen sollen einen Teil ihrer Verarbeitung, zum Beispiel das Umschmelzen, in die USA auslagern. Dadurch würden ihre Endprodukte in den USA nicht mehr als Importe gelten, das Handelsdefizit der USA gegenüber der Schweiz würde sinken.

Die Schweizer Gold-Branche hält jedoch wenig von Borers Vorschlag. Christoph Wild, Präsident der Vereinigung der Edelmetallfabrikanten und -händler, erklärt, dass zusätzliche Raffinationskapazitäten in den USA aufgrund bestehender Überkapazitäten weltweit nicht sinnvoll seien. Die grossen Unternehmen wie Argor-Heraeus, Metalor und MKS Pamp äussern sich nicht direkt zu den Plänen, betonen jedoch die Bedeutung des Swiss-made-Labels als Qualitätsmerkmal.

USA unter Donald Trump. Auch Missouri plant Neuzuschnitt seiner Wahlkreise +++ US-Gericht: Trumps Zölle sind illegal, dürfen aber in Kraft bleiben

USA unter Donald TrumpAuch Missouri plant Neuzuschnitt seiner Wahlkreise +++ US-Gericht: Trumps Zölle sind illegal, dürfen aber in Kraft bleiben

Gold aus der Schweiz aktuell von Zöllen ausgenommen

Unvergessen auch, wie US-Zoll- und Grenzschutzbehörde meldete, Goldbarren aus der Schweiz würden mit einer Einfuhrsteuer belegt, was Präsident Trump wenig später verneinte. Die Goldindustrie hätte also aktuell nichts davon, das Abenteuer Produktionsverlagerung in die USA zu unternehmen. Rechtssicherheit bietet die Situation aber auch nicht.

Diese Unsicherheit über die US-Zölle auf Gold hat die Situation weiter verkompliziert. Im Juli sind die Goldexporte in die USA unerwartet angestiegen, obwohl die Branche aufgrund der unklaren Rechtslage vorsichtig agiert hat. Martin Wild vermutet, dass möglicherweise eine grössere Bank das Risiko auf sich genommen hat, da die Raffinerien oft nicht wissen, wofür das Gold bestimmt ist.

Es bleiben drei Tage. So verzweifelt versucht die Schweiz, Trumps Zollhammer jetzt noch zu stoppen

Es bleiben drei TageSo verzweifelt versucht die Schweiz, Trumps Zollhammer jetzt noch zu stoppen

Die Goldraffinerien in der Schweiz verarbeiten schätzungsweise 30 bis 40 Prozent des weltweiten Goldes. Neben dem Schmelzen und Prägen von Goldbarren sind sie auch in der Herstellung von Legierungen für die Schmuck- und Uhrenindustrie sowie in der Dental- und Elektrotechnik tätig. Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt die Branche ein wichtiger Bestandteil der Schweizer Wirtschaft.

Bundesrat äussert sich nicht zu Borers Vorschlag

Politiker*innen wie die Präsidentin der Grünen, Lisa Mazzone, und FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann und Wirtschafts-Vertreter*innen wie Swatch haben ebenfalls Vorschläge gemacht, um den Exportüberschuss zu verringern – indem Ausfuhren erschwert werden, mit Beschränkungen oder Exportsteuern.

Doch auch davon will die Gold-Branche nichts wissen. Ihre Vertreter warnen, dass solche Massnahmen die Industrie mit ihren 2200 Arbeitsplätzen erheblich schädigen könnten.

US-Justiz gegen Trumps Wirtschaftspolitik. Das bedeutet das Zoll-Urteil für die Schweiz

US-Justiz gegen Trumps WirtschaftspolitikDas bedeutet das Zoll-Urteil für die Schweiz

Borer präsentierte seinen Plan als Teil eines strategischen Projekts, das angeblich vom Bundesrat unterstützt wird. Doch die Regierung hat sich bisher nicht offiziell dazu geäussert. Stattdessen setzt sie auf stille Verhandlungen mit den USA. Borers Vorschläge, die laut «NZZ» in Zusammenarbeit mit der Seco-Chefin Helene Budliger Artieda entstanden sind, bleiben jedoch ein möglicher Ansatzpunkt für die Gespräche.

Meistgelesen

Leiche des vermissten Vaters im Comer See gefunden
Überragender Schlegel führt, König Wicki und Giger lauern – Staudenmann arg in Rücklage
Marie Caroline von Liechtenstein feiert glanzvolle Hochzeit
GC kalt geduscht – Reichmuth schiesst Thun in Führung
Ex-Bundespräsident Alain Berset ins Spital eingeliefert

Videos aus dem Ressort

Mehr aus dem Ressort