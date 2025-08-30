Auf die Schweizer Gold-Verarbeiter – hier Argor-Heräus in Mendrisio TI – hoffen einige, um den Schweizer Handelsüberschuss mit den USA abzubauen und so die Zolllast zu reduzieren. KEYSTONE

Der Vorschlag, Schweizer Gold in den USA zu verarbeiten, um Handelsüberschüsse zu reduzieren, stösst auf Widerstand in der Branche. Die Unsicherheiten über US-Zölle auf Gold verschärfen die Situation.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der hohe Schweizer Handelsüberschuss gegenüber den USA hat zu US-Zöllen von 39 Prozent geführt, wofür auch die Goldbranche mitverantwortlich ist.

Ex-Botschafter Thomas Borer schlägt vor, Teile der Goldverarbeitung in die USA zu verlagern, doch die Branche lehnt dies wegen wirtschaftlicher und rechtlicher Unsicherheiten ab.

Die Schweizer Regierung äussert sich nicht offiziell zu Borers Vorschlag und setzt stattdessen auf stille Verhandlungen mit den USA. Mehr anzeigen

Der Handelsüberschuss der Schweiz gegenüber den USA ist der Grund für die horrenden 39 Prozent Zoll, die Trump Schweizer Exporteuren aufgebrummt hat. Neben der Pharmabranche haben auch Schweizer Goldfabrikanten einen wesentlichen Anteil daran.

Wie also kriegt die Schweiz diesen Überschuss runter? Der ehemalige Schweizer Botschafter Thomas Borer hat dazu Vorschläge ausgearbeitet, berichtet die «NZZ». Einer davon: Schweizer Gold-Unternehmen sollen einen Teil ihrer Verarbeitung, zum Beispiel das Umschmelzen, in die USA auslagern. Dadurch würden ihre Endprodukte in den USA nicht mehr als Importe gelten, das Handelsdefizit der USA gegenüber der Schweiz würde sinken.

Die Schweizer Gold-Branche hält jedoch wenig von Borers Vorschlag. Christoph Wild, Präsident der Vereinigung der Edelmetallfabrikanten und -händler, erklärt, dass zusätzliche Raffinationskapazitäten in den USA aufgrund bestehender Überkapazitäten weltweit nicht sinnvoll seien. Die grossen Unternehmen wie Argor-Heraeus, Metalor und MKS Pamp äussern sich nicht direkt zu den Plänen, betonen jedoch die Bedeutung des Swiss-made-Labels als Qualitätsmerkmal.

Gold aus der Schweiz aktuell von Zöllen ausgenommen

Unvergessen auch, wie US-Zoll- und Grenzschutzbehörde meldete, Goldbarren aus der Schweiz würden mit einer Einfuhrsteuer belegt, was Präsident Trump wenig später verneinte. Die Goldindustrie hätte also aktuell nichts davon, das Abenteuer Produktionsverlagerung in die USA zu unternehmen. Rechtssicherheit bietet die Situation aber auch nicht.

Diese Unsicherheit über die US-Zölle auf Gold hat die Situation weiter verkompliziert. Im Juli sind die Goldexporte in die USA unerwartet angestiegen, obwohl die Branche aufgrund der unklaren Rechtslage vorsichtig agiert hat. Martin Wild vermutet, dass möglicherweise eine grössere Bank das Risiko auf sich genommen hat, da die Raffinerien oft nicht wissen, wofür das Gold bestimmt ist.

Die Goldraffinerien in der Schweiz verarbeiten schätzungsweise 30 bis 40 Prozent des weltweiten Goldes. Neben dem Schmelzen und Prägen von Goldbarren sind sie auch in der Herstellung von Legierungen für die Schmuck- und Uhrenindustrie sowie in der Dental- und Elektrotechnik tätig. Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt die Branche ein wichtiger Bestandteil der Schweizer Wirtschaft.

Bundesrat äussert sich nicht zu Borers Vorschlag

Politiker*innen wie die Präsidentin der Grünen, Lisa Mazzone, und FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann und Wirtschafts-Vertreter*innen wie Swatch haben ebenfalls Vorschläge gemacht, um den Exportüberschuss zu verringern – indem Ausfuhren erschwert werden, mit Beschränkungen oder Exportsteuern.

Doch auch davon will die Gold-Branche nichts wissen. Ihre Vertreter warnen, dass solche Massnahmen die Industrie mit ihren 2200 Arbeitsplätzen erheblich schädigen könnten.

Borer präsentierte seinen Plan als Teil eines strategischen Projekts, das angeblich vom Bundesrat unterstützt wird. Doch die Regierung hat sich bisher nicht offiziell dazu geäussert. Stattdessen setzt sie auf stille Verhandlungen mit den USA. Borers Vorschläge, die laut «NZZ» in Zusammenarbeit mit der Seco-Chefin Helene Budliger Artieda entstanden sind, bleiben jedoch ein möglicher Ansatzpunkt für die Gespräche.