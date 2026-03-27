  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Aus Klimagründen Zoo Zürich kippt Kult-Wurst – jetzt gibts stattdessen Erbsenproteine

Sven Ziegler

27.3.2026

Der Zoo Zürich bringt eine neue Wurst.
Der Zoo Zürich bringt eine neue Wurst.
Zoo Zürich

Im Zoo Zürich verschwindet die klassische Kalbsbratwurst vom Grill. Neu setzt man auf eine Hybrid-Wurst mit Erbsenprotein – aus Klimagründen.

Redaktion blue News

27.03.2026, 16:36

27.03.2026, 16:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Zoo Zürich ersetzt die klassische Kalbsbratwurst durch eine Variante mit Erbsenprotein.
  • Die neue Wurst soll rund 20 Prozent weniger Treibhausgase verursachen.
  • Pro Jahr könnten so rund 60 Tonnen CO₂ eingespart werden.
Mehr anzeigen

Im Zoo Zürich müssen sich Besucherinnen und Besucher umstellen. Die traditionelle Kalbsbratwurst wird aus dem Angebot gestrichen und durch eine neu entwickelte Hybrid-Wurst ersetzt.

Wie der Zoo in einer Mitteilung schreibt, enthält die neue Variante einen Anteil pflanzlicher Proteine.

Entwickelt wurde das Produkt gemeinsam mit der Mérat. Rund 22 Prozent des Fleisches werden dabei durch Bio-Erbsenprotein ersetzt. Ziel ist es, den Fleischkonsum nachhaltiger zu gestalten, ohne beim Geschmack Abstriche zu machen.

Der Zoo betont, dass sich am Geschmack nichts ändern soll – wohl aber an der Klimabilanz.

Deutlich weniger CO₂

Laut Angaben des Zoos sinken die Treibhausgasemissionen pro Wurst um rund 20 Prozent. Hochgerechnet auf die jährlich rund 100'000 verkauften Würste ergibt das eine Einsparung von etwa 60 Tonnen CO₂.

Das entspricht laut Zoo etwa 233 Autofahrten von Zürich nach Rom.

Die neue «Klima-Wurst» ist erst der Anfang. Auch andere Fleischprodukte wie Cervelats oder Hackfleisch könnten künftig teilweise durch pflanzliche Alternativen ersetzt werden.

Ziel sei es, Besucherinnen und Besucher dazu anzuregen, ihren Fleischkonsum zu hinterfragen.

Zwei Jahre Entwicklungszeit

An der neuen Rezeptur wurde laut Hersteller rund zwei Jahre gearbeitet. Verschiedene Varianten seien getestet worden, bis Geschmack, Qualität und Nachhaltigkeit zusammenpassten.

Ob die neue Wurst bei den Gästen ankommt, wird sich nun im Alltag zeigen.

Mehr aus der Schweiz

Bootsanlegesteg eingestürzt. Polizei liefert neue Infos zu verschwundenem Hafenteil in Zürich

Bootsanlegesteg eingestürztPolizei liefert neue Infos zu verschwundenem Hafenteil in Zürich

Mögliche Pflichtverletzungen. Tödlicher Gondelabsturz am Titlis – Ermittlungen gegen zwei Mitarbeiter

Mögliche PflichtverletzungenTödlicher Gondelabsturz am Titlis – Ermittlungen gegen zwei Mitarbeiter

Nach Tragödie von Crans-Montana. Fremde geben sich als enge Freunde von Todesopfern aus

Nach Tragödie von Crans-MontanaFremde geben sich als enge Freunde von Todesopfern aus

Meistgelesen

Wal kehrt um und schwimmt wieder Richtung Travemünde
Diese Good News geben uns jetzt Hoffnung
Iran meldet Angriffe auf Atomanlagen
Dieser Trump-Versprecher sorgt sogar bei Hegseth für Stirnrunzeln
Polizei liefert neue Infos zu verschwundenem Hafenteil in Zürich