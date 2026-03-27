Der Zoo Zürich bringt eine neue Wurst. Zoo Zürich

Im Zoo Zürich verschwindet die klassische Kalbsbratwurst vom Grill. Neu setzt man auf eine Hybrid-Wurst mit Erbsenprotein – aus Klimagründen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Zoo Zürich ersetzt die klassische Kalbsbratwurst durch eine Variante mit Erbsenprotein.

Die neue Wurst soll rund 20 Prozent weniger Treibhausgase verursachen.

Pro Jahr könnten so rund 60 Tonnen CO₂ eingespart werden. Mehr anzeigen

Im Zoo Zürich müssen sich Besucherinnen und Besucher umstellen. Die traditionelle Kalbsbratwurst wird aus dem Angebot gestrichen und durch eine neu entwickelte Hybrid-Wurst ersetzt.

Wie der Zoo in einer Mitteilung schreibt, enthält die neue Variante einen Anteil pflanzlicher Proteine.

Entwickelt wurde das Produkt gemeinsam mit der Mérat. Rund 22 Prozent des Fleisches werden dabei durch Bio-Erbsenprotein ersetzt. Ziel ist es, den Fleischkonsum nachhaltiger zu gestalten, ohne beim Geschmack Abstriche zu machen.

Der Zoo betont, dass sich am Geschmack nichts ändern soll – wohl aber an der Klimabilanz.

Deutlich weniger CO₂

Laut Angaben des Zoos sinken die Treibhausgasemissionen pro Wurst um rund 20 Prozent. Hochgerechnet auf die jährlich rund 100'000 verkauften Würste ergibt das eine Einsparung von etwa 60 Tonnen CO₂.

Das entspricht laut Zoo etwa 233 Autofahrten von Zürich nach Rom.

Die neue «Klima-Wurst» ist erst der Anfang. Auch andere Fleischprodukte wie Cervelats oder Hackfleisch könnten künftig teilweise durch pflanzliche Alternativen ersetzt werden.

Ziel sei es, Besucherinnen und Besucher dazu anzuregen, ihren Fleischkonsum zu hinterfragen.

Zwei Jahre Entwicklungszeit

An der neuen Rezeptur wurde laut Hersteller rund zwei Jahre gearbeitet. Verschiedene Varianten seien getestet worden, bis Geschmack, Qualität und Nachhaltigkeit zusammenpassten.

Ob die neue Wurst bei den Gästen ankommt, wird sich nun im Alltag zeigen.