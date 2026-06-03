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Nur einen Tag nach der Geburt Zoo Zürich schläfert Elefantenbaby ein

SDA

3.6.2026 - 12:46

Das Elefantenkalb konnte seine Hinterbeine nicht belasten.
Das Elefantenkalb konnte seine Hinterbeine nicht belasten.
Zoo Zürich

Ein erst am Montag geborenes Elefantenkalb musste am Dienstag eingeschläfert werden. Das Jungtier konnte seine Hinterbeine nicht ausreichend belasten und galt laut Zoo als nicht lebensfähig.

Keystone-SDA

03.06.2026, 12:46

03.06.2026, 14:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Zoo Zürich hat ein männliches Elefantenbaby einen Tag nach der Geburt eingeschläfert.
  • Das Kalb kam am Montag zur Welt und konnte nicht selbstständig aufstehen.
  • Laut Zoo war ein lebensfähiges Aufwachsen deshalb nicht möglich.
Mehr anzeigen

Der Zoo Zürich hat am Dienstag ein Elefantenbaby eingeschläfert. Das männliche Jungtier kam erst am Montag zur Welt. Es konnte aber nicht selber aufstehen, was laut Zoo kein lebensfähiges Aufwachsen ermöglicht hätte.

Das männliche Jungtier habe mehrmals kräftige Aufstehversuche unternommen, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Es habe seine Hinterbeine aber nicht ausreichend belasten können und sei auf dem Boden liegengeblieben. Im Sinne des Tierwohls sei das Tier deshalb eingeschläfert worden.

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Die Prognose habe keine Aussicht auf ein komplikationsfreies und lebensfähiges Aufwachsen des Kalbes zugelassen. Nach dem Einschläfern erhielt Muttertier Indi die Möglichkeit, sich von ihrem toten Jungtier zu verabschieden.

Zoo-Direktor Severin Dressen bedauert den erneuten Tod eines Jungtiers. Damit wäre einerseits die Elefantengruppe nach den frustrierenden Verlusten in den vergangenen Jahren wieder vergrössert worden, andererseits sei jede erfolgreiche Geburt für den Asiatischen Elefanten ein wichtiger Beitrag zu einer stabilen Reservepopulation.

Nicht der erste tote Elefant

Bereits in den Jahren 2020 und 2023 wurden nicht lebensfähige Jungtiere geboren. Im Jahr 2020 wurde ein Kalb zudem durch andere Elefanten in der Gruppe vermutlich totgetreten. Im September 2025 starb ein Jungtier nach einer Beinverletzung beim Spielen.

Tierschützer forderten den Zoo schon verschiedentlich dazu auf, mit der Nachzucht von Elefanten aufzuhören. Der Zoo scheitere daran, die Jungtiere durchzubringen, schrieb bei einem vergangenen Todesfall die Fondation Franz Weber. Der Zoo stecke Millionen in Neubauten oder den Unterhalt von Gehegen, um die Gefangenschaft für die Tiere erträglicher und für das Publikum attraktiver zu machen. Für den Artenschutz bringe das keinen Nutzen.

Der Zoo Zürich hat Bild- und Videomaterial des Elefantenjungen veröffentlicht. Achtung, die folgenden Bilder können belastend sein.

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