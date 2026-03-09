Der Zoo Zürich hat zehn Dscheladas getötet, weil die Gruppe zu gross wurde. (Archivbild) Keystone

Im Zoo Zürich sind zehn gesunde Dschelada-Affen getötet worden. Laut Zoo war die Massnahme notwendig, weil die Gruppe zu gross geworden war und europaweit kein Platz für weitere Tiere gefunden werden konnte.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Zoo Zürich wurden zehn gesunde Dschelada-Affen getötet, weil die Gruppe zu gross geworden war.

Laut Zoodirektor Severin Dressen war der Schritt nötig, um die Stabilität der Gruppe langfristig zu sichern.

Die Körper der Tiere wurden anschliessend der wissenschaftlichen Forschung zur Verfügung gestellt. Mehr anzeigen

Im Semien-Gebirge des Zoos Zürich wird es stiller. Weil kein Platz mehr war, wurden zehn gesunde Dscheladas getötet – ein trauriger, aber laut dem Zoo nötiger Schritt.

Zehn Tiere, die eben noch in ihren Haremsgruppen spielten, leben nicht mehr, wie der Zoo am Montag mitteilte. Der Zoo Zürich sah sich gezwungen, die Primaten zu töten, da die Unruhe im Clan zunahm und europaweit kein Platz in anderen Zoos frei war. Es ist ein Abschied von Dscheladas unterschiedlichen Alters.

Laut Zoodirektor Severin Dressen war die Massnahme nötig, um die Gruppe langfristig gesund zu halten. Die Zahl der Tiere war zuletzt auf 48 angestiegen. Die Körper der getöteten Tiere wurden der Forschung zur Verfügung gestellt.