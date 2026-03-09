  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Trauriger Schritt Zoo Zürich tötet zehn gesunde Affen

SDA

9.3.2026 - 09:50

Der Zoo Zürich hat zehn Dscheladas getötet, weil die Gruppe zu gross wurde. (Archivbild)
Der Zoo Zürich hat zehn Dscheladas getötet, weil die Gruppe zu gross wurde. (Archivbild)
Keystone

Im Zoo Zürich sind zehn gesunde Dschelada-Affen getötet worden. Laut Zoo war die Massnahme notwendig, weil die Gruppe zu gross geworden war und europaweit kein Platz für weitere Tiere gefunden werden konnte.

Keystone-SDA

09.03.2026, 09:50

09.03.2026, 09:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Zoo Zürich wurden zehn gesunde Dschelada-Affen getötet, weil die Gruppe zu gross geworden war.
  • Laut Zoodirektor Severin Dressen war der Schritt nötig, um die Stabilität der Gruppe langfristig zu sichern.
  • Die Körper der Tiere wurden anschliessend der wissenschaftlichen Forschung zur Verfügung gestellt.
Mehr anzeigen

Im Semien-Gebirge des Zoos Zürich wird es stiller. Weil kein Platz mehr war, wurden zehn gesunde Dscheladas getötet – ein trauriger, aber laut dem Zoo nötiger Schritt.

Zehn Tiere, die eben noch in ihren Haremsgruppen spielten, leben nicht mehr, wie der Zoo am Montag mitteilte. Der Zoo Zürich sah sich gezwungen, die Primaten zu töten, da die Unruhe im Clan zunahm und europaweit kein Platz in anderen Zoos frei war. Es ist ein Abschied von Dscheladas unterschiedlichen Alters.

Laut Zoodirektor Severin Dressen war die Massnahme nötig, um die Gruppe langfristig gesund zu halten. Die Zahl der Tiere war zuletzt auf 48 angestiegen. Die Körper der getöteten Tiere wurden der Forschung zur Verfügung gestellt.

Meistgelesen

Zwei Strategen retteten die SRG ohne Auftrag und ohne Geld
Versorgt China das Regime mit Chemikalien?
«Die SRG wurde total demaskiert», sagt Thomas Matter nach dem krachenden Nein

Mehr aus der Schweiz

Brandkatastrophe. Schweigeminute im Walliser Grossen Rat für Crans-Montana

BrandkatastropheSchweigeminute im Walliser Grossen Rat für Crans-Montana

Nein zur Halbierungsinitiative. «Geldverbrenner SRG» oder «lebendige Schweiz»? Leser streiten nach Abstimmung

Nein zur Halbierungsinitiative«Geldverbrenner SRG» oder «lebendige Schweiz»? Leser streiten nach Abstimmung

Tragödie in Crans-Montana VS. Walliser Justiz ermittelt jetzt gegen Gemeindepräsident von Crans-Montana

Tragödie in Crans-Montana VSWalliser Justiz ermittelt jetzt gegen Gemeindepräsident von Crans-Montana