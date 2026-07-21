Der gescheiterte Bau der Pantanal-Voliere im Zoo Zürich hinterlässt hohe Schulden und Hunderte Tonnen unbrauchbaren Stahl. Die frühere Baufirma Baltensperger ist zwar konkurs, arbeitet unter neuem Namen aber praktisch nahtlos weiter.

Darum geht’s Gegen die frühere Baltensperger AG bestehen Forderungen von rund 19 Millionen Franken.

Die Nachfolgefirma hat Maschinen, Fahrzeuge und weitere Vermögenswerte aus der Konkursmasse zurückgekauft.

770 Tonnen Stahl für die Voliere werden für etwa 100'000 Franken verkauft und eingeschmolzen. Zusammenfassung erstellt mit

Das Debakel um die Pantanal-Voliere im Zoo Zürich ist um eine kuriose Wendung reicher. Die bereits gefertigten Stahlteile werden nicht mehr für den Bau verwendet, sondern verschrottet.

Wie die «NZZ» berichtet, hat eine Bündner Metallfirma rund 770 Tonnen Stahl für etwa 100'000 Franken gekauft. Der Abtransport läuft bereits. Anschliessend soll das Material eingeschmolzen werden.

Noch vor wenigen Monaten war von einem Wert in Millionenhöhe die Rede. Der Zoo und die inzwischen beauftragten ausländischen Baufirmen haben jedoch keine Verwendung mehr für die Konstruktion. Für die Voliere müssen deshalb neue Teile hergestellt werden.

Baltensperger arbeitet unter neuem Namen weiter

Auch bei der früheren Auftragnehmerin hat sich einiges verändert, wie die «NZZ» weiter schreibt. Die Baltensperger AG ging nach dem Streit mit dem Zoo konkurs. Eine bereits zuvor gegründete Auffanggesellschaft führt den Betrieb nun als Baltensperger Stahl AG weiter.

Die neue Firma hat Maschinen, Werkmaterial, Fahrzeuge und weitere Teile aus der Konkursmasse gekauft. Fast alle der einst mehr als 70 Mitarbeitenden sind weiterhin beschäftigt.

Für die Gläubiger bleibt die Lage dagegen ungewiss. Laut Konkursunterlagen stehen Forderungen von rund 19 Millionen Franken Vermögenswerte von knapp 11 Millionen Franken gegenüber. Wie viel Geld die einzelnen Gläubiger zurückerhalten, ist noch offen.

Der Zoo Zürich hatte den Auftrag im Dezember 2025 entzogen. Inzwischen übernehmen die slowakische Firma Stakotra und der italienische Stahlbauer Cimolai den Bau der riesigen Konstruktion. Wann die Voliere, die ursprünglich 2028 hätte fertiggestellt werden sollen, neu eröffnet wird, ist allerdings unklar.