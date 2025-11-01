Armeechef Thomas Süssli kritisiert Microsoft Office 365. (Archivbild) Bild: sda

Armeechef Thomas Süssli zieht die Notbremse: Die Schweizer Armee soll sich von Microsoft lösen. Zu gross ist das Risiko, dass vertrauliche Daten in die falschen Hände geraten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Armeechef Thomas Süssli will die Einführung von Microsoft Office 365 in der Armee stoppen.

Geheime Daten dürften nicht in die US-Cloud, die Software sei daher kaum nutzbar und zu teuer.

Er fordert eine eigene, sichere IT-Lösung – die Bundeskanzlei hält vorerst am Microsoft-Projekt fest. Mehr anzeigen

Armeechef Thomas Süssli stellt sich gegen den Einsatz von Microsoft Office 365 in der Schweizer Armee. In einem Brief an die Bundeskanzlei fordert er einen Stopp der Einführung und den Aufbau einer eigenen IT-Infrastruktur für vertrauliche Daten. Wie die «Republik» berichtet, hält Süssli die Microsoft-Cloud für militärische Zwecke für untauglich.

Der Grund: Rund 90 Prozent der Armee-Dokumente gelten als «intern» oder «geheim». Nach den Informatikvorgaben des Bundes dürfen solche Daten nicht oder nur eingeschränkt in der Microsoft-Cloud gespeichert werden. Damit sei die Software für die Armee «zu weiten Teilen nicht nutzbar», heisst es im Schreiben.

Süssli kritisiert zudem die hohen Kosten. Der Wechsel zu Microsoft verursache jährlich 4,6 Millionen Franken an zusätzlichen Lizenzgebühren, hinzu komme erheblicher Schulungsaufwand.

Thomas Süssli will nicht, dass heikle Armeedaten in der Cloud gespeichert werden. BGÖ/Republik

Süssli fordert Exit-Strategie

Er fordert deshalb eine Exit-Strategie aus der Microsoft-Cloud und die Entwicklung einer privaten oder Open-Source-basierten Lösung. Nur so könne die Armee die volle Kontrolle über ihre Daten behalten.

Hintergrund seiner Warnung ist auch das US-Gesetz «Cloud Act», das amerikanischen Behörden Zugriff auf Daten erlaubt – selbst wenn diese in Rechenzentren ausserhalb der USA liegen.

Die Bundeskanzlei hält trotz der Kritik am eingeschlagenen Kurs fest. Eine vollständige Ablösung der Armee aus der IT-Architektur des Bundes wäre laut ihr ein «Hochrisikovorhaben». Dennoch prüfe sie laufend Alternativen, darunter das deutsche Open-Source-System Open Desk.

Microsoft Office 365 ist ein Cloud-basiertes Softwarepaket mit Programmen wie Word, Excel und Outlook. Daten und Kommunikation laufen dabei über Server des US-Konzerns. Alternativen sind Open-Source-Lösungen wie LibreOffice oder OpenDesk, die lokal oder auf unabhängigen Servern betrieben werden können.