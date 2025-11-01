  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Vertrauliche Daten in der Cloud Zu riskant: Armeechef Süssli sagt Nein zu Microsoft Office 365

Petar Marjanović

1.11.2025

Armeechef Thomas Süssli kritisiert Microsoft Office 365. (Archivbild)
Armeechef Thomas Süssli kritisiert Microsoft Office 365. (Archivbild)
Bild: sda

Armeechef Thomas Süssli zieht die Notbremse: Die Schweizer Armee soll sich von Microsoft lösen. Zu gross ist das Risiko, dass vertrauliche Daten in die falschen Hände geraten.

Petar Marjanović

01.11.2025, 19:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Armeechef Thomas Süssli will die Einführung von Microsoft Office 365 in der Armee stoppen.
  • Geheime Daten dürften nicht in die US-Cloud, die Software sei daher kaum nutzbar und zu teuer.
  • Er fordert eine eigene, sichere IT-Lösung – die Bundeskanzlei hält vorerst am Microsoft-Projekt fest.
Mehr anzeigen

Armeechef Thomas Süssli stellt sich gegen den Einsatz von Microsoft Office 365 in der Schweizer Armee. In einem Brief an die Bundeskanzlei fordert er einen Stopp der Einführung und den Aufbau einer eigenen IT-Infrastruktur für vertrauliche Daten. Wie die «Republik» berichtet, hält Süssli die Microsoft-Cloud für militärische Zwecke für untauglich.

Der Grund: Rund 90 Prozent der Armee-Dokumente gelten als «intern» oder «geheim». Nach den Informatikvorgaben des Bundes dürfen solche Daten nicht oder nur eingeschränkt in der Microsoft-Cloud gespeichert werden. Damit sei die Software für die Armee «zu weiten Teilen nicht nutzbar», heisst es im Schreiben.

Süssli kritisiert zudem die hohen Kosten. Der Wechsel zu Microsoft verursache jährlich 4,6 Millionen Franken an zusätzlichen Lizenzgebühren, hinzu komme erheblicher Schulungsaufwand.

Thomas Süssli will nicht, dass heikle Armeedaten in der Cloud gespeichert werden.
Thomas Süssli will nicht, dass heikle Armeedaten in der Cloud gespeichert werden.
BGÖ/Republik

Süssli fordert Exit-Strategie

Er fordert deshalb eine Exit-Strategie aus der Microsoft-Cloud und die Entwicklung einer privaten oder Open-Source-basierten Lösung. Nur so könne die Armee die volle Kontrolle über ihre Daten behalten.

Hintergrund seiner Warnung ist auch das US-Gesetz «Cloud Act», das amerikanischen Behörden Zugriff auf Daten erlaubt – selbst wenn diese in Rechenzentren ausserhalb der USA liegen.

Die Bundeskanzlei hält trotz der Kritik am eingeschlagenen Kurs fest. Eine vollständige Ablösung der Armee aus der IT-Architektur des Bundes wäre laut ihr ein «Hochrisikovorhaben». Dennoch prüfe sie laufend Alternativen, darunter das deutsche Open-Source-System Open Desk.

Microsoft Office 365 ist ein Cloud-basiertes Softwarepaket mit Programmen wie Word, Excel und Outlook. Daten und Kommunikation laufen dabei über Server des US-Konzerns. Alternativen sind Open-Source-Lösungen wie LibreOffice oder OpenDesk, die lokal oder auf unabhängigen Servern betrieben werden können.

Meistgelesen

Das ändert sich im November in der Schweiz
Trauffer: «Eine grössere Katastrophe als diese kannst du nicht abliefern»
Polizei findet in Luxusauto Bremsbeläge aus Holz
Thuns Höhenflug geht auch gegen Sion weiter
Brutale Familienfehde erschüttert kretisches Bergdorf