Senior bleibt mit Wohnmobil auf steiler Passstrasse stecken

Aufwändige Abschleppaktion am Balmberg SOSenior bleibt mit Wohnmobil auf steiler Passstrasse stecken
SDA
16.5.2026 - 11:57
Ein Wohnmobil hat am Freitagabend stundenlang eine Passstrasse in Welschenrohr SO blockiert. In einer engen Kurve kam der 73-jährige Fahrer nicht mehr weiter. Er hatte ein Fahrverbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen missachtet.
Keystone-SDA
16.05.2026, 11:57
16.05.2026, 12:37
SDA
Die Balmbergstrasse ist berüchtigt – bis zu 25 Prozent steil und gespickt mit engen und engsten Haarnadelkurven. Weil längere Fahrzeuge es nur mit viel Geschick durch die Kehren schaffen, gilt ein Verot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen Gewicht.
Dieses hat ein 73-Jähriger mit seinem Reisemobil am Freitag gegen 17.30 Uhr missachtet. Ob er es übersehen oder absichtlich ignoriert hat, ist unklar. Feststeht hingegen, dass er in einer Rechtskurve stecken geblieben ist.
Die Balmbergstrasse war dadurch blockiert, und das während drei Stunden. Ein Abschleppdienst musste den Camper laut Kantonspolizei Solothurn in einer aufwändigen Aktion bergen.
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