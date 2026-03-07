  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Trotz Massnahmen Verwaltungsgericht Bern bremst Bauhaus – maximal 2000 Fahrten pro Tag erlaubt

Lea Oetiker

7.3.2026

Zum Bauhaus in Niederwangen BE fahren noch immer mehr Autos als erlaubt.
Zum Bauhaus in Niederwangen BE fahren noch immer mehr Autos als erlaubt.
Screenshot Google Street View

Trotz bereits eingeführter Massnahmen fahren noch immer zu viele Autos zum Bauhaus in Niederwangen BE. Das Verwaltungsgericht Bern verlangt nun, dass die Zahl der täglichen Fahrten weiter sinkt. 

Lea Oetiker

07.03.2026, 11:04

07.03.2026, 11:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zum Bauhaus in Niederwangen BE fahren noch immer mehr Autos als erlaubt.
  • Das Berner Verwaltungsgericht verlangt, dass die Zahl der täglichen Fahrten auf 2000 reduziert wird.
  • Die Gemeinde Köniz prüft nun weitere Massnahmen, um das Limit einzuhalten.
Mehr anzeigen

Der Fachmarkt Bauhaus in Niederwangen bei Bern bleibt trotz bereits umgesetzter Massnahmen über dem erlaubten Verkehrs-Limit, wie das «SRF Regionaljournal» berichtet.

Statt der vom Kanton Bern bewilligten 2000 Fahrten pro Tag wurden im vergangenen Jahr noch rund 2600 registriert. Deutlich weniger als die knapp 4000 im Jahr 2019, aber weiterhin zu viel.

Das Berner Verwaltungsgericht hat nun den Entscheid der kantonalen Bau- und Verkehrsdirektion bestätigt, wonach das Bauhaus die täglichen Fahrten auf die festgelegte Zahl von 2000 reduzieren muss. Die Gemeinde Köniz, zu der Niederwangen gehört, hat jahrelang überhöhte Fahrtenzahlen toleriert und will nun zusätzliche Massnahmen prüfen. Das sei zwar mit Mehraufwand verbunden, aber zumutbar, sagte Gemeindepräsidentin Tanja Bauer.

Parkgebühren ab 1.50 Franken

Bereits umgesetzt sind Parkgebühren ab 1.50 Franken, eine neue PubliBike-Station, eine Bushaltestelle sowie eine Gratis-Lieferung von Onlinebestellungen. Diese Schritte hätten Wirkung gezeigt, sagte Gemeinderat Dominic Amacher. Konkrete neue Massnahmen nennt die Gemeinde noch nicht. Laut Bauer sei der Handlungsspielraum begrenzt.

Der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS), der das Verfahren angestossen hat, fordert weitere Schritte. «Wer online bestellt, erhält die Ware gratis nach Hause geliefert÷, sagte Sektion-Co-Präsident Claude Grosjean zum SRF.

Parallel dazu hat die Gemeinde beim Kanton beantragt, das zulässige Fahrtenkontingent im Entwicklungsgebiet Juch-Hallmatt – wo sich auch das Bauhaus befindet – von 8000 auf 12'000 pro Tag zu erhöhen. Dort soll in den kommenden Jahren unter anderem ein neues Polizeizentrum entstehen. Wann der Kanton über den Antrag entscheidet, ist noch offen.

Meistgelesen

Flughafen Dubai bis auf Weiteres geschlossen +++ Irans Präsident entschuldigt sich
Traditionsbeiz schliesst nach 180 Jahren per sofort – Wirt ist pleite
Olympiasiegerin Johnson führt – schafft Corinne Suter den Sprung aufs Podest?
Leader Braathen nimmt Odermatt im 1. Lauf fast eine Sekunde ab – Meillard Dritter
Emirates-A380-Flug aus Zürich kreiste stundenlang über der Wüste