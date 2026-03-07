Zum Bauhaus in Niederwangen BE fahren noch immer mehr Autos als erlaubt. Screenshot Google Street View

Trotz bereits eingeführter Massnahmen fahren noch immer zu viele Autos zum Bauhaus in Niederwangen BE. Das Verwaltungsgericht Bern verlangt nun, dass die Zahl der täglichen Fahrten weiter sinkt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zum Bauhaus in Niederwangen BE fahren noch immer mehr Autos als erlaubt.

Das Berner Verwaltungsgericht verlangt, dass die Zahl der täglichen Fahrten auf 2000 reduziert wird.

Die Gemeinde Köniz prüft nun weitere Massnahmen, um das Limit einzuhalten. Mehr anzeigen

Der Fachmarkt Bauhaus in Niederwangen bei Bern bleibt trotz bereits umgesetzter Massnahmen über dem erlaubten Verkehrs-Limit, wie das «SRF Regionaljournal» berichtet.

Statt der vom Kanton Bern bewilligten 2000 Fahrten pro Tag wurden im vergangenen Jahr noch rund 2600 registriert. Deutlich weniger als die knapp 4000 im Jahr 2019, aber weiterhin zu viel.

Das Berner Verwaltungsgericht hat nun den Entscheid der kantonalen Bau- und Verkehrsdirektion bestätigt, wonach das Bauhaus die täglichen Fahrten auf die festgelegte Zahl von 2000 reduzieren muss. Die Gemeinde Köniz, zu der Niederwangen gehört, hat jahrelang überhöhte Fahrtenzahlen toleriert und will nun zusätzliche Massnahmen prüfen. Das sei zwar mit Mehraufwand verbunden, aber zumutbar, sagte Gemeindepräsidentin Tanja Bauer.

Parkgebühren ab 1.50 Franken

Bereits umgesetzt sind Parkgebühren ab 1.50 Franken, eine neue PubliBike-Station, eine Bushaltestelle sowie eine Gratis-Lieferung von Onlinebestellungen. Diese Schritte hätten Wirkung gezeigt, sagte Gemeinderat Dominic Amacher. Konkrete neue Massnahmen nennt die Gemeinde noch nicht. Laut Bauer sei der Handlungsspielraum begrenzt.

Der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS), der das Verfahren angestossen hat, fordert weitere Schritte. «Wer online bestellt, erhält die Ware gratis nach Hause geliefert÷, sagte Sektion-Co-Präsident Claude Grosjean zum SRF.

Parallel dazu hat die Gemeinde beim Kanton beantragt, das zulässige Fahrtenkontingent im Entwicklungsgebiet Juch-Hallmatt – wo sich auch das Bauhaus befindet – von 8000 auf 12'000 pro Tag zu erhöhen. Dort soll in den kommenden Jahren unter anderem ein neues Polizeizentrum entstehen. Wann der Kanton über den Antrag entscheidet, ist noch offen.