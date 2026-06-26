Die anhaltende Hitzewelle bringt Schweizer Freibäder an ihre Kapazitätsgrenzen. Erste Gemeinden reagieren nun mit Zugangsbeschränkungen.

«Stossen an die Grenzen» Zu viele Menschen in der Badi – erste Anlagen greifen durch

Darum geht’s Die Hitzewelle lockt viele Besucher*innen in Schweizer Freibäder.

Deshalb begrenzen erste Anlagen ihre Besucherzahlen. Beispielsweise in Ostermundigen BE gilt neu eine Obergrenze von 1500 Personen.

Ziel der Massnahmen ist es, Sicherheit, Wasserqualität und einen geordneten Betrieb trotz hoher Nachfrage zu gewährleisten.

Die aktuellen Temperaturen treiben viele Menschen in die Badi, auf der Suche nach Abkühlung im Wasser. Doch mit diesem Ansturm haben zahlreiche Freibäder offenbar nicht gerechnet.

Beispielsweise in Ostermundigen BE. Die Gemeinde reagiert nun mit einer Beschränkung: Ab Samstag, 27. Juni 2026, wird die maximale Besucherzahl auf 1'500 Personen festgelegt.

«Die anhaltende Hitze führt derzeit zu einem aussergewöhnlich hohen Besucheraufkommen im Freibad Ostermundigen», wie sie in einer Mitteilung schreiben. «An einzelnen Tagen werden Kapazitäten erreicht, die den sicheren und ordnungsgemässen Betrieb der Anlage zunehmend erschweren.»

Ziel der Massnahme sei es, die Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten und die gesetzliche Vorgabe zu Wasserqualität und Hygiene einzuhalten.

Die Zählung erfolgt am Haupteingang. Ist die Kapazitätsgrenze erreicht, wird der Zutritt vorübergehend gestoppt. Erst wenn genügend Gäste das Areal verlassen haben, wird der Einlass wieder geöffnet. Besucherinnen und Besucher müssen daher mit Wartezeiten rechnen.

Die Regelung gilt auch für Inhaber von Saison- und Familienabos. Während einer Zutrittssperre bleibt zudem der Zugang zum Restaurant geschlossen.

Die Gemeinde begründet den Schritt unter anderem mit der Sicherstellung der Wasserqualität, der Entlastung der Infrastruktur sowie der Arbeitsfähigkeit des Personals. Sie ruft die Badegäste dazu auf, die Hygiene- und Badevorschriften einzuhalten und den Anweisungen des Personals Folge zu leisten.

Rüti ZH setzt auf Barometer

Nicht nur die Badi in Ostermundigen setzt die Massnahme um, sondern auch in der Badi in Rüti ZH gibt es dieses Jahr eine Beschränkung der Anzahl Besuchenden.

Grund dafür sind Erfahrungen aus stark frequentierten Tagen im vergangenen Sommer. Mit der Massnahme soll gewährleistet werden, dass Sicherheit und Aufenthaltsqualität auch bei hoher Auslastung erhalten bleiben. Der entsprechende Beschluss wurde vom Gemeinderat gefasst.

Anstelle einer fixen Obergrenze setzt die Gemeinde auf ein sogenanntes Barometer. Absolute Zahlen seien wenig aussagekräftig, da die Sicherheit von mehreren Faktoren abhänge, etwa den Schwimmfähigkeiten der Gäste oder der aktuellen Personalsituation. Ziel sei es dennoch, möglichst vielen Menschen den Zugang zur Badi zu ermöglichen.

Anstelle einer fixen Obergrenze setzt die Gemeinde auf ein sogenanntes Barometer. Screenshot Gemeinde Rüti ZH

«Wenn die Anzeige auf rot ist, müssen auch Personen mit Saisonabos oder online gekauften Eintrittskarten anstehen und warten, bis die Anzeige wieder auf orange ist», heisst es auf der Website der Gemeinde.

Die Einschränkungen sollen nur an wenigen Spitzentagen greifen, insbesondere an Mittwochnachmittagen sowie an Wochenenden, und dann meist nur für einige Stunden. Familien und Gruppen werden weiterhin gemeinsam eingelassen, Reservierungen sind jedoch nicht möglich. Auch Saisonabonnenten oder Einheimische werden nicht bevorzugt, die Badi stehe allen offen.

Um unnötige Wege zu vermeiden, empfiehlt die Gemeinde, vor dem Besuch das Online-Barometer zu konsultieren und wenn möglich Randzeiten zu nutzen. Insgesamt geht sie davon aus, dass Zugangsbeschränkungen nur selten nötig sein werden.

Auf der Website des Seebads in Luzern kann man schauen, ob man noch in die Badi kommt. Screenshot Seebad Luzern

Auch das Seebad Luzern steuert den Zutritt aktiv. Auf der Website zeigt die Rubrik «Auslastung» in Echtzeit, ob noch Einlass besteht. Grün signalisiert: Anreise lohnt sich. Rot bedeutet: Zutritt nur noch mit Saisonabo. Dunkelrot heisst: Aus Kapazitätsgründen wird niemand mehr eingelassen.

350 Gäste dürfen in Villnachern AG in die Badi

Beim Schwimmbad in Villnachern AG heisst es: «Aufgrund der übergrossen Anzahl Badegäste vom Sonntag, sehen wir uns aus Sicherheitsgründen leider gezwungen die Anzahl Badegäste auf 350 zu beschränken», heisst es in einer Mitteilung auf Facebook. Die Kapazität der beliebten, aber kleinen Badi würde sonst überschritten werden.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie YouTube, TikTok oder Facebook. Aktiviere bitte "Swisscom Werbung bei Dritten", um diesen Inhalt anzuzeigen. Cookie - Einstellungen

«Nur so kann der Bademeister alles im Blick halten», sagt der Betreiber vom Badibeizli gegenüber dem Nachrichtenportal «Nau». «Letztes Jahr hatten wir maximal 280 Gäste. Nun hatten wir 370 am Sonntag. Das ist massiv», heisst es weiter.

Bisher wurden noch keine Gäste abgewiesen, das könnte laut den Betreibern aber am Wochenende anders aussehen.

«Einzelne Bäder stossen an ihre Grenzen»

In den Zürcher Stadtbädern wurde bislang kein Einlassstopp verhängt – obwohl die Eintritte im Vergleich zum Vorjahr um rund 15 Prozent gestiegen sind. «Einzelne Bäder stossen an Rekordtagen an ihre Grenzen – wir prüfen die Situation laufend», teilt das Sportamt auf Anfrage von blue News mit.

Wer wissen möchte, wie stark die Zürcher Badis aktuell ausgelastet sind, kann dies hier nachschauen.

Die Besucherzahlen in den Basler Gartenbädern Bachgraben, Eglisee und St. Jakob lagen im Mai auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren und sind seit Beginn der Hitzewelle im Juni leicht angestiegen. «Eine Begrenzung der Badegäste ist in allen drei Anlagen derzeit nicht erforderlich», so das Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt auf Anfrage von blue News.