Zürcher Gastronomen schliessen Restaurant wegen Erschöpfung

Nach sechs Jahren geben Robin und Cristina Leutwiler ihr Restaurant in Urdorf ZH auf. Grund dafür: Der Fachkräftemangel und die daraus resultierende Erschöpfung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Restaurant Steinerhof in Urdorf ZH schliesst Ende Februar aufgrund von Personalmangel und Erschöpfung der Betreiber*innen.

17 Angestellte verlieren ihren Job.

Wie es mit dem Steinerhof danach weitergehen soll, ist aktuell noch unklar. Mehr anzeigen

Das Restaurant Steinerhof in Urdorf ZH schliesst Ende Februar seine Türen für immer. Grund dafür: Der Mangel an qualifiziertem Personal und die daraus resultierende Erschöpfung. Somit geben Robin und Cristina Leutwiler, die das Lokal sechs Jahre lang führten, ihren Traum auf.

Robin Leutwiler erklärt am «Limmataler Tagblatt», dass er oftmals täglich 14 Stunden in der Küche stand, da es an Personal mangelte. «An manchen Tagen stehe ich vierzehn Stunden in der Küche, weil ich niemanden habe, der mich ersetzen kann», erklärt er. Und nach Geschäftsschluss um 23 Uhr folgten oft noch Büroarbeiten bis in die frühen Morgenstunden. Diese Belastung war auf Dauer nicht tragbar.

Die Entscheidung, das Restaurant zu schliessen, fiel im November, als die gesundheitlichen Warnsignale nicht mehr ignoriert werden konnten. Cristina Leutwiler erinnert sich: «Er hatte Schmerzen, wollte aber nicht zum Arzt gehen, weil er nicht im Restaurant fehlen wollte und konnte.» Die Einführung eines zweiten Ruhetages brachte nur wenig Erleichterung. Robin Leutwiler erkannte, dass er kaum noch Zeit für seine Familie hatte. «Ich habe zwei Kinder und eine Frau, habe aber keine Zeit mehr für sie», sagt er.

Fachkräftemangel ist Hauptgrund für die Schliessung

Der Fachkräftemangel war ein entscheidender Faktor für das Ende des Steinerhofs. «Von drei Vorstellungsgesprächen scheitern zwei in den ersten fünf Minuten», berichtet Leutwiler. Die Arbeitsbedingungen, wie die Zimmerstunde und Wochenendarbeit, schreckten viele Bewerber ab. Cristina Leutwiler ergänzt: «Es gibt auch Leute, die sich bewerben, und dann einfach nicht zum Gespräch erscheinen.»

Durch die Schliessung des Restaurants verlieren 17 Angestellte ihren Job. Wie es mit dem Steinerhof weitergeht, bleibt unklar.

Robin Leutwiler plant, sich zunächst eine Auszeit zu nehmen, um sich auf seine Familie zu konzentrieren. «Ich will hier sauber abschliessen und dann zwei, drei Monate einfach zu Hause sein», sagt er. Obwohl er vom Kochberuf vorerst genug hat, schliesst er eine Rückkehr nicht aus, denn: «Kochen ist meine Leidenschaft, mein Stolz, mein Beruf.»

