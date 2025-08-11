Die Beamten entdeckten einen doppelten Boden im Koffer. Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit

Am Flughafen Zürich haben Zollbeamte zwei präparierte Koffer einer Brasilianerin entdeckt – darin insgesamt mehr als zehn Kilogramm Kokain. Der zweite Koffer tauchte erst am Lost-&-Found-Schalter auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 2. August 2025 stoppten Zollbeamte eine 42-jährige Frau aus Brasilien am Flughafen Zürich.

Im doppelten Boden ihres Koffers fanden sie 5,5 Kilogramm Kokain.

Ein zweiter, ebenfalls präparierter Koffer mit 4,6 Kilogramm Kokain wurde am nächsten Tag beim Lost-&-Found entdeckt. Mehr anzeigen

Am Flughafen Zürich ist den Mitarbeitenden des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) ein grosser Drogenschmuggel ins Netz gegangen. Wie die Behörde mitteilt, kontrollierten Einsatzkräfte am 2. August kurz vor Mitternacht eine 42-jährige Brasilianerin, die aus São Paulo via Lissabon eingereist war und den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren wählte.

Beim Durchleuchten ihres Koffers zeigte das Röntgengerät eine Auffälligkeit: ein doppelter Boden. Darin befanden sich knapp 5,5 Kilogramm Kokain. Die Zollbeamten fanden zudem ein Dokument des Lost-&-Found-Schalters – ein Hinweis darauf, dass noch ein zweites Gepäckstück unterwegs war.

Die Frau und der erste Koffer wurden der Kantonspolizei Zürich übergeben. Einen Tag später stellten Polizisten das fehlende Gepäckstück beim Lost-&-Found am Flughafen sicher. Auch dieser Koffer war mit einem doppelten Boden präpariert, darin versteckt: weitere 4,6 Kilogramm Kokain.

Die Ermittlungen zu Herkunft, Schmuggelroute und möglicher Beteiligung weiterer Personen dauern an.