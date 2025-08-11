  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Doppelter Boden im Koffer Zürcher Flughafen-Zoll findet 10 Kilo Koks bei einer Person

Sven Ziegler

11.8.2025

Die Beamten entdeckten einen doppelten Boden im Koffer.
Die Beamten entdeckten einen doppelten Boden im Koffer.
Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit

Am Flughafen Zürich haben Zollbeamte zwei präparierte Koffer einer Brasilianerin entdeckt – darin insgesamt mehr als zehn Kilogramm Kokain. Der zweite Koffer tauchte erst am Lost-&-Found-Schalter auf.

Sven Ziegler

11.08.2025, 09:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 2. August 2025 stoppten Zollbeamte eine 42-jährige Frau aus Brasilien am Flughafen Zürich.
  • Im doppelten Boden ihres Koffers fanden sie 5,5 Kilogramm Kokain.
  • Ein zweiter, ebenfalls präparierter Koffer mit 4,6 Kilogramm Kokain wurde am nächsten Tag beim Lost-&-Found entdeckt.
Mehr anzeigen

Am Flughafen Zürich ist den Mitarbeitenden des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) ein grosser Drogenschmuggel ins Netz gegangen. Wie die Behörde mitteilt, kontrollierten Einsatzkräfte am 2. August kurz vor Mitternacht eine 42-jährige Brasilianerin, die aus São Paulo via Lissabon eingereist war und den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren wählte.

Beim Durchleuchten ihres Koffers zeigte das Röntgengerät eine Auffälligkeit: ein doppelter Boden. Darin befanden sich knapp 5,5 Kilogramm Kokain. Die Zollbeamten fanden zudem ein Dokument des Lost-&-Found-Schalters – ein Hinweis darauf, dass noch ein zweites Gepäckstück unterwegs war.

Die Frau und der erste Koffer wurden der Kantonspolizei Zürich übergeben. Einen Tag später stellten Polizisten das fehlende Gepäckstück beim Lost-&-Found am Flughafen sicher. Auch dieser Koffer war mit einem doppelten Boden präpariert, darin versteckt: weitere 4,6 Kilogramm Kokain.

Die Ermittlungen zu Herkunft, Schmuggelroute und möglicher Beteiligung weiterer Personen dauern an.

Meistgelesen

13-Jährige teilt auf WhatsApp private Infos mit Tausenden
Baslerin wird innert Minuten um 20'000 Franken beraubt
18'000 Euro – Italien droht mit knallharten Bussen bei diesem Vergehen
Bär stürmt Haus – doch damit hat er nicht gerechnet
Trump feiert «monumentalen Sieg» – doch ein Schlupfloch lässt ihn stolpern