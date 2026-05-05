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Bilder von unglaublicher Intensität Zürcher Fotopionier René Groebli stirbt 98-jährig

SDA

5.5.2026 - 19:27

René Groebli gehört zu den experimentierfreudigsten Persönlichkeiten der Fotogeschichte.
René Groebli gehört zu den experimentierfreudigsten Persönlichkeiten der Fotogeschichte.
Archivbild: Keystone

Der international bekannte Schweizer Fotograf René Groebli ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Er galt als einer der wichtigsten Erneuerer der Nachkriegsfotografie.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

05.05.2026, 19:27

05.05.2026, 19:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Schweizer Fotografen René Groebli ist im Alter von 94 Jahren gestorben.
  • In den frühen 1950er-Jahren fotografierte er weltweit Reportagen für «Life», «Picture Post» und verschiedene andere internationale Magazine und Agenturen.
  • Groeblis Stil zeichnete sich durch den bewussten Einsatz von Unschärfe und Bewegung aus.
Mehr anzeigen

Groebli starb am Dienstag, wie aus einer Mitteilung auf seiner offiziellen Website hervorgeht. Bekanntheit erlangte der 1927 in Zürich geborene Künstler vor allem durch seine atmosphärischen Bildserien.

Groeblis Stil zeichnete sich durch den bewussten Einsatz von Unschärfe und Bewegung aus. Er studierte an der Zürcher Kunstgewerbeschule bei Hans Finsler. Nach einer kurzen Phase als Bildreporter in London und für verschiedene Magazine gründete Groebli Mitte der 1950er-Jahre sein eigenes Studio für Werbe- und Industriefotografie.

In den vergangenen Jahrzehnten wurde sein Werk in zahlreichen internationalen Ausstellungen gewürdigt. Seine Arbeiten befinden sich heute in bedeutenden Sammlungen wie jener des Kunsthauses Zürich oder des Museum of Modern Art in New York.

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