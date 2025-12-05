Die Staatsanwaltschaft forderte für den vorbestraften Influencer aus Ghana eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren sowie einen Landesverweis von zwölf Jahren. Seine Anwältin forderte einen Freispruch, weil alles einvernehmlich gewesen sei.
«Travis» gab den Frauen vor, ihre Karriere im Fashion-, Model- und Musikbusiness fördern zu wollen. Um die Frauen bei Foto-Shootings «aufzulockern», nutzte er den Spruch «Don't be shy» – sei nicht schüchtern. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sowohl «Travis» als auch die Staatsanwältin können es weiterziehen.
Schwarzbär nistet sich unter Wohnhaus ein – Besitzer in Sorge
In Kalifornien hat ein Mann einen unerwarteten Mitbewohner entdeckt: Ein 250 Kilogramm schwerer Schwarzbär hat es sich unter seinem Haus gemütlich gemacht.
04.12.2025
Good News: Gefährdete Argali-Schafe wieder auf dem Vormarsch
Einst fast verschwunden, heute eine Erfolgsgeschichte des Artenschutzes: Die Population der imposanten Argali-Wildschafe in Zentralasien ist auf über 6500 Tiere angewachsen. Welche Methoden haben dazu beigetragen?
01.12.2025
Video zeigt chaotische Szenen: MMA-Kämpferin attackiert Beamte in Flugzeug
Auf einem Ryanair-Flug von Gran Canaria nach Dublin kam es am 24. November zu einem Zwischenfall mit der MMA-Kämpferin Sinead Kavanagh. Sie attackierte zwei Beamte.
01.12.2025
Schwarzbär nistet sich unter Wohnhaus ein – Besitzer in Sorge
Good News: Gefährdete Argali-Schafe wieder auf dem Vormarsch
Video zeigt chaotische Szenen: MMA-Kämpferin attackiert Beamte in Flugzeug