"Travis the Creator" gaukelte Frauen vor, er könne ihre Karriere im Fashion-, Model- und Musikbusiness fördern. Das Bezirksgericht Zürich sprach den Influencer vom Vorwurf der Vergewaltigung frei. (Archivbild) Keystone

Das Zürcher Bezirksgericht hat den Influencer «Travis the Creator» vom Vorwurf der mehrfachen Vergewaltigung freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft – hatte sechs Jahre Haft gefordert.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Zürcher Bezirksgericht hat den Influencer «Travis The Creator» vom Vorwurf der mehrfachen Vergewaltigung frei gesprochen.

Bestraft wird der Influencer lediglich wegen eines weitergeleiteten Bilds – zu 30 Tagessätzen à 30 Franken.

«Travis The Creator» und die Staatsanwaltschaft können das Urteil weiterziehen. Mehr anzeigen

Das Zürcher Bezirksgericht hat am Freitag den Influencer «Travis the Creator» vom Vorwurf der mehrfachen Vergewaltigung und mehrfachen sexuellen Nötigung freigesprochen.

Der 30-Jährige erhält lediglich eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 30 Franken wegen eines weitergeleiteten Bildes.

Die Staatsanwaltschaft forderte für den vorbestraften Influencer aus Ghana eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren sowie einen Landesverweis von zwölf Jahren. Seine Anwältin forderte einen Freispruch, weil alles einvernehmlich gewesen sei.

«Travis» gab den Frauen vor, ihre Karriere im Fashion-, Model- und Musikbusiness fördern zu wollen. Um die Frauen bei Foto-Shootings «aufzulockern», nutzte er den Spruch «Don't be shy» – sei nicht schüchtern. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sowohl «Travis» als auch die Staatsanwältin können es weiterziehen.