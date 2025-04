Goldküsten-Paar muss plötzlich viermal so viel für Gärtner bezahlen

Die Gemeinde Erlenbach ZH liegt am unteren rechten Zürichseeufer. Viele Gutverdienende wohnen dort in Einfamilienhäuser mit Umschwung. Symbolbild: Keystone

Als die Mahnung kam, war der Ärger gross: Nach einem Gärtnerwechsel flatterte einem Zürcher Ehepaar eine überaus saftige Rechnung ins Haus.

Redaktion blue News Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Ehepaar aus Erlenbach ZH erhielt für einfache Gartenarbeiten eine überraschend hohe Rechnung über 3’400 Franken.

Der neue Anbieter verlangte mehr als das Vierfache früherer Kosten.

Der Fall verdeutlicht Probleme bei der Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Handwerkerrechnungen. Mehr anzeigen

An der Zürcher Goldküste hat ein Ehepaar mit dem Erhalt einer Rechnung eine unschöne Überraschung erlebt. Für einfache Gartenarbeiten sollte das Paar fast 3’500 Franken bezahlen – mehr als das Vierfache dessen, was es bisher für vergleichbare Arbeiten bezahlt hatte, wie das Finanzportal «Inside Paradeplatz» berichtet.

Zum Vergleich: Der langjährige Gärtner stellte jeweils 420 Franken für sich selbst und 280 Franken für seinen Helfer in Rechnung, dazu kamen 35 Franken für die Grüngut-Entsorgung. Insgesamt belief sich die Rechnung in der Vergangenheit auf rund 735 Franken für einen Tag Arbeit.

Nach einem Wechsel beauftragte das Paar aus Erlenbach ZH einen anderen Unternehmer aus der Region. Dessen Rechnung belief sich auf insgesamt 3’400 Franken für zwei Tage Arbeit.

Die neue Abrechnung fiel im Ton und Inhalt deutlich anders aus: Die Tagessätze für den Gärtner und seinen Helfer lagen bei 650 beziehungsweise 550 Franken. Für das eingesetzte Werkzeug wurde ein separater Betrag verrechnet – etwa 100 Franken für eine Heckenschere und 10 Franken für einen Laubbläser. Auch der Transport wurde mit je 80 Franken pro Tag separat aufgeführt.

Mahnung mit rechtlichem Nachdruck

Besonders stutzig machte das Ehepaar jedoch die Position zur Grüngut-Entsorgung: Statt wie früher 35 Franken wurden neu an zwei Tagen insgesamt 715 Franken verlangt – 260 Franken am ersten, 455 Franken am zweiten Tag.

Das Ehepaar entschied sich zunächst, nicht zu zahlen. Kurz darauf folgte eine Mahnung mit rechtlichem Nachdruck und der Aufforderung, den Betrag umgehend zu überweisen.

Der Fall wirft Fragen auf, die über den konkreten Einzelfall hinausgehen: Was ist bei Handwerksleistungen angemessen? Wie transparent müssen Offerten und Rechnungen sein? Und wie kann sichergestellt werden, dass Privatpersonen vor überhöhten Forderungen geschützt werden?

Während der bisherige Gärtner auf einfache, pauschale Abrechnung setzte und längere Zahlungsfristen gewährte, führte die detaillierte, aber in Teilen schwer nachvollziehbare Rechnung des neuen Dienstleisters zu Unsicherheit und Ärger.

