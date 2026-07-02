Für den Zürcher Plattenladen Jamarico endet eine Ära: Mitte Juli schliesst das Kultgeschäft am Helvetiaplatz. Im August folgt der Neustart an einem neuen Standort.

Plattenliebhaber*innen kommen im Zürcher Kultladen Jamarico weiterhin auf ihre Kosten, allerdings unter dem neuen Namen Jama Music und an anderer Lage.

Darum geht’s Der Zürcher Kult-Plattenladen Jamarico zieht nach 41 Jahren vom Helvetiaplatz an die Ankerstrasse um.

Inhaber Guy Luginbühl begründet den Umzug mit wirtschaftlichen Überlegungen, weniger Laufkundschaft und einer besseren Sichtbarkeit am neuen Standort.

Das Sortiment wird ausgebaut, das Team bleibt erhalten und künftig soll verstärkt auch die Gen Z für Vinyl begeistert werden.

Der Zürcher Kult-Plattenladen Jamarico verlässt nach vier Jahrzehnten den Helvetiaplatz. 1985 öffnete er dort seine Türen, am 11. Juli endet die Ära mit einem Abschiedsevent, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Bereits am 18. August eröffnet der Laden unter dem Namen Jama Music an der Ankerstrasse 24 – nur wenige Gehminuten vom bisherigen Standort entfernt.

Der heutige Inhaber Guy Luginbühl, der den Laden 2023 übernommen hat, sieht den Umzug als wichtigen Schritt für die Zukunft. «Wir betreiben kein Hobby. Wir betreiben ein Geschäft», sagt er dem «Tages-Anzeiger». Der Musikladen müsse wirtschaftlich funktionieren, «sonst können wir nicht überleben».

Vinyl ist bei der Gen Z im Trend. Keystone

Ein Grund für den Standortwechsel sei die sinkende Laufkundschaft am Helvetiaplatz. Dieser habe sich zu einem «Umschlagplatz» entwickelt, an dem viele Menschen lediglich zwischen Tram und Bus umsteigen. Zudem liege das Geschäft im ersten Stock und sei deshalb weniger sichtbar.

Keine Kündigungen geplant

Am neuen Standort soll sich das ändern. Das ebenerdige Ladenlokal mit grossen Schaufenstern bietet laut Luginbühl bessere Voraussetzungen für Veranstaltungen wie Instore-Konzerte oder sogenannte Listening-Sessions.

Mit Kooperationen mit anderen Lokalen will der 62-Jährige zudem neue Kundschaft ansprechen.

Auch das Mietverhältnis spielte beim Entscheid eine Rolle. Der Laden war am Helvetiaplatz lediglich Untermieter und hätte bei einer Kündigung innert sechs Monaten ausziehen müssen.

An der Ausrichtung des Geschäfts soll sich trotz Umzug nichts ändern. Neben bekannten Klassikern sollen weiterhin neue und alternative Künstler ihren Platz im Sortiment haben, das sogar erweitert wird. Entlassungen sind keine geplant; die bisherigen Mitarbeitenden bleiben an Bord.

«Das Wachstum ist da»

Luginbühl setzt zudem verstärkt auf jüngere Käuferinnen und Käufer. «Wir brauchen die Gen Z, die die Begeisterung für Vinyl wieder entdeckt. Das Wachstum ist da», wird er vom «Tages-Anzeiger» zitiert.

Gleichzeitig betont er, dass auch die langjährige Stammkundschaft weiterhin wichtig bleibe.

Der 1979 gegründete Jamarico gehörte in den 1990er-Jahren zu den bekanntesten Plattenläden Zürichs und betrieb zeitweise drei Filialen. Heute soll der Neustart an der Ankerstrasse die Grundlage dafür schaffen, dass das Traditionsgeschäft auch künftig bestehen kann.

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