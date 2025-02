Auf Instagram gab er vor, ein Leben in Saus und Braus zu führen. Instagram/travis_thecreator_

Im März steht Travis The Creator vor Gericht. Mehrere Frauen werfen dem Zürcher Influencer und Partyveranstalter sexuelle Übergriffe vor. Es ist nicht das erste Mal, 2021 wurde er wegen eines Sexualdelikts verurteilt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Influencer Travis the Creator muss wegen mehrfacher Vergewaltigung und sexueller Nötigung vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft fordert sechs Jahre Freiheitsstrafe und zwölf Jahre Landesverweis.

Unzählige Frauen berichteten in den sozialen Medien von den Übergriffen, dabei soll sie Travis oftmals mit dem Satz «Don't be shy» zum Sex gegen ihren Willen gedrängt haben.

Travis bestreitet alle Anschuldigungen und besteht auf einvernehmliche Beziehungen. Mehr anzeigen

Der Zürcher Influencer Travis the Creator – dessen richtiger Name kaum jemand kennt – organisierte jahrelang gefeierte Partys, liess sich mit Prominenten ablichten und teilte sein schillerndes Leben in den sozialen Medien. Doch hinter der Fassade liefen Dinge ab, über die lange Zeit nicht gesprochen wurde.

Eine umfangreiche Recherche und ein Dokumentarfilm des «Tages-Anzeiger» geben nun detaillierte Einblicke in den Fall, der von der Zeitung als «einer der grössten #MeToo-Fälle der Schweiz» bezeichnet wird.

Denn Travis soll einer sein, der Frauen in der Versprechung von etwas manipulierte, überrumpelte und dann gegen ihren Willen Sex mit ihnen hatte. So erhofften sich seine Opfer ein Fotoshooting, schöne Ferien oder coole Partys.

Im März muss sich der Influencer, der ursprünglich aus Ghana stammt, vor dem Zürcher Bezirksgericht verantworten. Travis ist bereits vorbestraft, wird jetzt laut dem «Tages-Anzeiger» der mehrfachen Vergewaltigung und sexuellen Nötigung angeklagt.

Der Fall von Travis the Creator lässt aufhorchen und erinnert an andere berühmte Geschehnisse: So etwa die Anschuldigungen gegen Rapstar Sean Combs alias P. Diddy oder aber die Anklage gegen den Chef der Modelabel Abercrombie & Fitch, wo Ähnliches passiert sein soll.

Freiheitsstrafe von 6 Jahren und Landesverweis von 12 Jahren

Travis' Fall begann bereits im Jahr 2021, als plötzlich das Instagram-Profil «travisthecreator_scammer» auftauchte. Dahinter steckte ein verärgerter Freund, dem Travis Geld schuldete. Die anfängliche Absicht, seinem Ärger Luft zu machen, brachte schliesslich einen Stein ins Rollen.

Frauen meldeten sich zu Worte, berichteten davon, dass Travis sie sexuell missbraucht haben soll. Der «Tages-Anzeiger» schreibt von einer der grössten #MeToo-Bewegung der Schweiz.

Insgesamt sind es 34 Frauen, die von Vorfällen berichteten, bei 17 gingen es um sexuelle Handlungen gegen ihren Willen. Zwölf dieser Frauen waren zum Zeitpunkt der Vorfälle minderjährig. Sechs von den 34 Frauen klagen nun gegen Travis.

Die Staatsanwaltschaft fordere eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren sowie einen Landesverweis von zwölf Jahren, heisst es. Travis bestreitet alle Vorwürfe und betont, dass es nie zu sexuellen Handlungen gegen den Willen einer Frau gekommen sei. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Travis forderte von Frauen: «Sei nicht schüchtern»

Travis ist bekannt für seine Auftritte auf grossen Partys und seine Fotos mit Prominenten wie dem Fussballstar Jude Bellingham oder der Rapperin Cardi B. Doch hinter dem glamourösen Vorhang verbirgt sich offenbar viel Dunkelheit.

Unter dem Motto «Don't be shy» – zu Deutsch: «Sei nicht schüchtern» – soll der Influencer Frauen bedrängt haben, die sich seinen Annäherungsversuch widersetzten. Dieses Motto nutzte er auch für eine Reihe von Strandpartys, die er 2024 in Marbella veranstaltete.

Travis the Creator mit Cardi B. Instagram/travis_thecreator_

Dabei wurde Travis schon zuvor wegen Schändung verurteilt. Im Jahr 2021 kam es zu einem Gerichtsprozess wegen eines Sexualdelikts. Damals legte er einer Frau ungefragt seinen Penis in den Mund, wofür er schuldig gesprochen wurde.

Die aktuellen Vorwürfe bestreitet er vehement. Als das «Tages-Anzeiger»-Rechercheteam den jungen Mann konfrontierte, erklärte er, dass jeglicher Sex einvernehmlich gewesen sei, die Frauen Geschichten erfunden hätten. «Wenn ich jemanden vergewaltigt habe, gehe ich freiwillig in den Knast», so Travis.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.*

