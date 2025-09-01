  1. Privatkunden
«Ziel nicht erreicht» Kanton Zürich will Französisch in der Primarschule abschaffen

SDA

1.9.2025 - 11:48

Im Kanton Zürich sollen Schülerinnen und Schüler Französisch erst wieder ab der Oberstufe lernen. Der Kantonsrat überwies eine Motion an die Regierung. (Symbolbild)
Im Kanton Zürich sollen Schülerinnen und Schüler Französisch erst wieder ab der Oberstufe lernen. Der Kantonsrat überwies eine Motion an die Regierung. (Symbolbild)
Keystone

In Zürich sollen Kinder Französisch künftig erst ab der Sekundarschule oder dem Gymnasium lernen. Der Kantonsrat hat eine entsprechende Motion deutlich überwiesen – gegen den Widerstand der Regierung.

Keystone-SDA

01.09.2025, 11:48

01.09.2025, 12:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Zürcher Kantonsrat will Französischunterricht erst ab der Oberstufe einführen.
  • Eine Mehrheit argumentiert, der frühe Einstieg habe die Erwartungen nicht erfüllt.
  • Lehrpersonen beklagen seit längerem schwache Resultate am Ende der Primarstufe.
Mehr anzeigen

Zürcher Schülerinnen und Schüler sollen künftig wieder erst ab der Sek oder dem Gymi Französisch lernen. Das Kantonsparlament hat am Montag eine Motion von Mitte, EVP, SVP und GLP mit 108 zu 64 Stimmen an die Regierung überwiesen.

Damit beauftragte der Kantonsrat die Zürcher Regierung, innert zwei Jahren die notwendigen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, damit Französisch erst ab der Oberstufe unterrichtet wird – und nicht wie heute bereits ab der 5. Klasse. Die Regierung lehnte die Motion ab.

«Der frühe Einstieg in die zweite Landessprache hat das Ziel nicht erreicht», sagte Motionärin Kathrin Wydler (Mitte). Das spätere Einsetzen des Französischunterrichts solle die Lernergebnisse verbessern, die Motivation fördern und Überforderung vermeiden.

Seit längerer Zeit würden Lehrpersonen der Primarstufe und der Sekundarstufe I die bescheidenen Französischkenntnisse der Schülerinnen und Schüler am Ende der Primarschulzeit beklagen, argumentierten die Motionärinnen und Motionäre. Dies sei bedauerlich.

