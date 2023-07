Zürcher Kantonspolizei verhaftet deutschen Raser

Mit einem Lasermessgerät wurde das Auto des 20-Jährigen mit Tempo 178 erfasst. (Archivbild aus dem Kanton Bern) Keystone

Ein deutscher Raser ist am Samstagnachmittag der Polizei bei Neftenbach ins Netz gegangen. Statt der erlaubten 80 km/h wurde der 20-jährige Fahrer mit Tempo 178 geblitzt.

Das Auto eines 20-jährigen Deutschen ist am Samstagnachmittag bei Neftenbach mit Tempo 178 von einem Radargerät der Zürcher Kantonspolizei erfasst worden. Dies in einer Tempo-80-Zone auf der Schaffhausenstrasse in Richtung Aesch.

Die Polizei stoppte den Lenker und verhaftete den Mann, wie sie am Sonntag mitteilte. Die Zürcher Kantonspolizei führte an der fraglichen Stelle eine Geschwindigkeitskontrolle durch.

Der Deutsche muss sich wegen der Begehung eines Raserdelikts vor der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland verantworten. Ihm wurde mit der Entlassung aus der Polizeihaft ein schweizweites Fahrverbot auferlegt.

SDA/twei