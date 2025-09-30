  1. Privatkunden
«Nicht mehr viel los» Zürcher Kult-Diner schliesst nach 60 Jahren ab sofort

Sven Ziegler

30.9.2025

Die Silberkugel am Bleicherweg schliesst.
Die Silberkugel am Bleicherweg schliesst.
KEYSTONE

Eine Ära geht zu Ende: Am Bleicherweg in Zürich werden heute die letzten Burger der Silberkugel serviert. Das einst wegweisende Diner verliert damit seinen traditionsreichsten Standort.

Sven Ziegler

30.09.2025, 12:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Zürcher Silberkugel am Bleicherweg schliesst nach 61 Jahren endgültig.
  • In den Achtzigerjahren zählte die Fast-Food-Kette über 30 Filialen in der Schweiz.
  • Übrig bleibt nur noch ein Standort in Zürich-Oerlikon.
Mehr anzeigen

Mit dem Mittagessen endet in Zürich eine kulinarische Geschichte, die ganze Generationen geprägt hat: Die Silberkugel am Bleicherweg serviert ihre letzten Burger. Danach bleibt die Drehtüre des ikonischen Lokals für immer geschlossen. Das vermeldet das Finanzportal «Inside Paradeplatz»

Bekannt war die Kette für ihre silbernen Theken, ihre «Silber-Beefys» mit Pommes und Cocktailsauce – und dafür, dass Bestellungen noch klassisch mit Block und Kugelschreiber aufgenommen wurden.

Gegründet wurde die Silberkugel in den 1960er-Jahren vom Gastro-Pionier Ueli Prager, dem auch die Marke Mövenpick und die Raststätte Würenlos zu verdanken sind. Was in Zürich als helvetische Antwort auf amerikanische Diners begann, wuchs in den Achtzigern auf 30 Filialen. Fast Food galt damals als Exotik, Burger waren ein Erlebnis – und wurden in der Schweiz zunächst mit Messer und Gabel serviert.

Standort in Zürich-Oerlikon lebt weiter

Zuletzt aber kämpfte der Standort am Bleicherweg mit Schwierigkeiten. Eine Baustelle direkt vor dem Haus bremste den spontanen Zulauf, Stammgäste hielten zwar aus Nostalgie die Treue, doch das reichte nicht mehr. Ein Stück Geschichte ging bereits 2024 verloren, als Maria Huber – 43 Jahre lang dienstälteste Angestellte – in Pension ging. «Es ist nicht mehr viel los gewesen», sagte sie damals beim Abschied.

Für Burger-Fans bleibt nur ein Trost: In Zürich-Oerlikon lebt die Silberkugel weiter. Wer den besonderen Retro-Charme sucht, muss ab morgen dorthin ausweichen. 

