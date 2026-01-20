Das Mietgericht Zürich hat die Kündigungen für 26 Wohnungen in den «Sugus-Häusern» in der Stadt Zürich für ungültig erklärt. Zu Ende dürfte der Rechtsstreit um die Kündigungen damit aber noch nicht sein.
Überraschende Wende im Streit um die Wohnungskündigungen in den «Sugus-Häusern» beim Zürcher Hauptbahnhof: Das Mietgericht ist wegen nicht erfüllter Prozessvoraussetzungen nicht auf die Klage der Vermieterinnen der «Sugus-Häuser» gegen die Mieterinnen und Mieter von 26 Wohnungen eingetreten, wie das Gericht am Dienstag mitteilte.
Für diese Mietparteien tritt nun deshalb der Entscheidvorschlag der Schlichtungsbehörde in Kraft. Gemäss diesem waren die im November und Dezember 2024 ausgesprochenen Kündigungen ungültig. Der Entscheid des Mietgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Er kann ans Obergericht weitergezogen werden.
200 Personen müssen raus
Davor berichteten Medien über die Massenkündigung. Mehr als 200 Menschen müssen voraussichtlich im März 2025 aus den «Sugus»-Häusern in Nähe des Zürcher Hauptbahnhofs ausziehen. Regina Bachmann, Erbin und Eigentümerin von drei der neun Wohnblocks, hatte 105 Mietparteien gekündigt, um ihr Eigentum sanieren zu lassen.
Daraufhin entstand ein Aufschrei aus der Politik. Von SP über FDP bis zu SVP wurde Bachmanns Entscheidung kritisiert. Die Forderung wurde laut, Bachmann solle die Kündigungen zurücknehmen. Das schloss die Eigentümerin aber aus.
Verwalter wird verhaftet
Später folgte dann eine Verhaftung. Wie 2024 beakannt wurde, ist der Verwalter der Sugus-Häuser verhaftet worden. Gegen ihn wird unter anderem wegen ungetreuer Geschäftsführung und Veruntreuung ermittelt.
Ihre vormals als Regina Bachmann Immobilien Zug bekannten Immobilienfirma hat sie umbenannt – und mit «Intuiva» einen auffällig austauschbaren Namen gewählt, der ihren eigenen aus dem Spiel lässt.
Die restlichen sechs Sugus-Häuser befinden sich im Besitz der zwei Brüder Regina Bachmanns. Diese scheinen an einer Aufwertung der Immobilien und einem damit verbundenen Anstieg der Mieten nicht interessiert zu sein. Ihr Vater habe mit den Häusern bezahlbaren Wohnraum in Zentrumsnähe schaffen wollen, sagte kürzlich einer der Brüder in den Medien.
Nach Zugunglück in Spanien: Viele Tote und Verletzte
Adamuz, 19.01.2026: Zugunglück im Süden Spaniens: Zahlreiche Tote und viele Verletzte. Nach dem schweren Eisenbahnunglück nahe Adamuz ist die Zahl der Toten auf mindestens 39 gestiegen.
Insgesamt 73 Menschen werden nach dem Zusammenstoss in Krankenhäusern in der andalusischen Stadt Córdoba behandelt. Darunter seien 24 mit schweren Verletzungen, unter ihnen sollen auch Minderjährige sein.
Zahlreiche Fahrgäste sind noch über Stunden in den Zügen eingeschlossen.
Die Tragödie ereignet sich gegen 19.40 Uhr am Sonntag. Ein Hochgeschwindigkeitszug entgleist mutmasslich mit Tempo 300 und gerät in das benachbarte Gleis. Dort kollidiert er mit einem weiteren Hochgeschwindigkeitszug.
Rund 500 Passagiere sollen sich in beiden Zügen aufgehalten haben.
20.01.2026
Brandtragödie in Crans-Montana: Suche nach Ursache
Nach der Brandtragödie in der Silvesternacht im Nobel-Skiort Crans-Montana sind am Freitag viele Fragen offen. Politiker, Staatsanwältin und Polizei bringen ihre Erschütterung zum Ausdruck.
09.01.2026
Berlin im Dunkeln: Südwesten startet ohne Strom in die Woche
Tausende Menschen müssen am 5. Januar 2026 weiter ohne Heizung und Strom in die Woche starten – bei Schnee und eisigen Aussentemperaturen. Nach dem grossen Stromausfall wegen eines Brandanschlags bleiben mehrere Schulen geschlossen.
06.01.2026
