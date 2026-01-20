  1. Privatkunden
Rechtliche Schlappe für Eigentümerin Zürcher Mietgericht erklärt «Sugus»-Kündigungen für ungültig

SDA

20.1.2026 - 10:38

Die Bewohnerinnen und Bewohner der «Sugus»-Häuser in der Stadt Zürich wehren sich gegen Leerkündigung. (Archivbild)
Die Bewohnerinnen und Bewohner der «Sugus»-Häuser in der Stadt Zürich wehren sich gegen Leerkündigung. (Archivbild)
Keystone

Im Streit um die Kündigungen in den Zürcher «Sugus-Häusern» hat das Mietgericht eine erste Entscheidung gefällt – und sich gegen die Eigentümerin gestellt. Doch der Konflikt dürfte weitergehen.

Keystone-SDA

20.01.2026, 10:38

20.01.2026, 11:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Mietgericht Zürich hat die Kündigungen von 26 Wohnungen in den «Sugus-Häusern» für ungültig erklärt, da die Klage der Vermieterin formale Voraussetzungen nicht erfüllte.
  • Die Eigentümerin Regina Bachmann hatte über 100 Mietparteien zwecks geplanter Sanierung gekündigt, was politischen Widerstand und öffentliche Kritik auslöste.
  • Der Streit wird zusätzlich durch die Verhaftung des Verwalters wegen Veruntreuung belastet; Teile der Familie Bachmann distanzieren sich von der Aufwertungsstrategie.
Mehr anzeigen

Das Mietgericht Zürich hat die Kündigungen für 26 Wohnungen in den «Sugus-Häusern» in der Stadt Zürich für ungültig erklärt. Zu Ende dürfte der Rechtsstreit um die Kündigungen damit aber noch nicht sein.

Überraschende Wende im Streit um die Wohnungskündigungen in den «Sugus-Häusern» beim Zürcher Hauptbahnhof: Das Mietgericht ist wegen nicht erfüllter Prozessvoraussetzungen nicht auf die Klage der Vermieterinnen der «Sugus-Häuser» gegen die Mieterinnen und Mieter von 26 Wohnungen eingetreten, wie das Gericht am Dienstag mitteilte.

Für diese Mietparteien tritt nun deshalb der Entscheidvorschlag der Schlichtungsbehörde in Kraft. Gemäss diesem waren die im November und Dezember 2024 ausgesprochenen Kündigungen ungültig. Der Entscheid des Mietgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Er kann ans Obergericht weitergezogen werden.

200 Personen müssen raus

Davor berichteten Medien über die Massenkündigung. Mehr als 200 Menschen müssen voraussichtlich im März 2025 aus den «Sugus»-Häusern in Nähe des Zürcher Hauptbahnhofs ausziehen. Regina Bachmann, Erbin und Eigentümerin von drei der neun Wohnblocks, hatte 105 Mietparteien gekündigt, um ihr Eigentum sanieren zu lassen.

Stadt Zürich als Retterin?. «Sugus»-Hauseigentümerin ist zu Verkauf bereit – zu hohem Preis

Stadt Zürich als Retterin?«Sugus»-Hauseigentümerin ist zu Verkauf bereit – zu hohem Preis

Daraufhin entstand ein Aufschrei aus der Politik. Von SP über FDP bis zu SVP wurde Bachmanns Entscheidung kritisiert. Die Forderung wurde laut, Bachmann solle die Kündigungen zurücknehmen. Das schloss die Eigentümerin aber aus.

Verwalter wird verhaftet

Später folgte dann eine Verhaftung. Wie 2024 beakannt wurde, ist der Verwalter der Sugus-Häuser verhaftet worden. Gegen ihn wird unter anderem wegen ungetreuer Geschäftsführung und Veruntreuung ermittelt.

Mehrere Strafverfahren und Luxus-Lifestyle. Dubioser Sugus-Geschäftsmann in Zürich verhaftet

Mehrere Strafverfahren und Luxus-LifestyleDubioser Sugus-Geschäftsmann in Zürich verhaftet

Ihre vormals als Regina Bachmann Immobilien Zug bekannten Immobilienfirma hat sie umbenannt – und mit «Intuiva» einen auffällig austauschbaren Namen gewählt, der ihren eigenen aus dem Spiel lässt.

Die restlichen sechs Sugus-Häuser befinden sich im Besitz der zwei Brüder Regina Bachmanns. Diese scheinen an einer Aufwertung der Immobilien und einem damit verbundenen Anstieg der Mieten nicht interessiert zu sein. Ihr Vater habe mit den Häusern bezahlbaren Wohnraum in Zentrumsnähe schaffen wollen, sagte kürzlich einer der Brüder in den Medien.

