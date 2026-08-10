Die Polizei hat in Zürich zwei schwedische Brüder aus einer verschlossenen Wohnung befreit. Die Acht- und Elfjährigen waren dort stundenlang ohne Wasser eingesperrt. In Schweden waren zuvor bereits 26 Gefährdungsmeldungen zu den Kindern eingegangen.

Darum geht’s Die Zürcher Polizei befreite im Februar zwei Brüder im Alter von acht und elf Jahren aus einer verschlossenen Wohnung.

Die Kinder waren stundenlang ohne Wasser allein, die Fenster waren mit Brettern und schwarzen Säcken abgedeckt.

In Schweden waren seit 2019 insgesamt 26 Gefährdungsmeldungen eingegangen, inzwischen leben die Brüder wieder dort in einer betreuten Einrichtung. Zusammenfassung erstellt mit

Zwei schwedische Brüder im Alter von acht und elf Jahren sind im Februar 2026 aus einer verschlossenen Wohnung in Zürich befreit worden. Die Kinder waren dort laut einem Polizeibericht mehrere Stunden allein und ohne Wasser eingesperrt.

Wie «20 Minuten» hierzulande zuerst und unter Berufung auf die schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» berichtet, waren die Fenster mit Brettern und schwarzen Säcken abgedeckt. Die Wohnungstür war mit einem Vorhängeschloss gesichert.

Nach dem Öffnen der Wohnung rannten die Brüder demnach sofort in die Küche und tranken mehrere Gläser Wasser. In einem Zimmer habe es nach Urin gerochen, zudem sei die Luft abgestanden gewesen.

Der Vater der Kinder kehrte erst gegen 22.40 Uhr von der Arbeit zurück. Die Polizei nahm ihn fest.

26 Gefährdungsmeldungen eingegangen

Der Fall ist offenbar der vorläufige Höhepunkt einer jahrelangen Geschichte. Den schwedischen Behörden war die Familie bereits seit 2019 bekannt. Damals ging die erste Gefährdungsmeldung zum älteren Bruder ein, der zu diesem Zeitpunkt drei Jahre alt war.

In den folgenden Jahren meldeten unter anderem Kindergärten, Schulen und die Polizei weitere Auffälligkeiten. Insgesamt gingen beim zuständigen Sozialdienst 26 Gefährdungsmeldungen ein. Rund 15 Untersuchungen zur Situation der Kinder wurden eingeleitet.

Gerichtsunterlagen zufolge kam der ältere Bruder wiederholt hungrig und niedergeschlagen zur Schule. Zudem soll er nach Urin gerochen haben.

Schule engagiert Sicherheitsdienst

Im Jahr 2022 erhielt die Mutter das alleinige Sorgerecht. Ende 2023 verschärfte sich die Situation laut dem Bericht weiter.

Nach einem Streit mit der Schule soll die Mutter Mitarbeitende bedroht haben. Gegen sie wurde daraufhin ein Hausverbot ausgesprochen. Die Schule engagierte einen Sicherheitsdienst und rief in drei Fällen die Polizei.

Im Mai 2024 erschien der ältere Bruder zum letzten Mal in seiner schwedischen Schule. Als die Behörden erfuhren, dass die Familie in die Schweiz ziehen wollte, verhängte der zuständige Sozialausschuss zunächst ein Ausreiseverbot für beide Kinder.

Ausserdem beantragte er, die Brüder in staatliche Obhut zu nehmen. Beide Massnahmen wurden jedoch kurz darauf wieder zurückgezogen. Aus den Unterlagen gehe hervor, dass dies nach dem Umzug der Familie geschehen sei.

Die Mutter erklärte später, die Kinder seien nach Dubai gezogen und lebten dort bei Verwandten.

Hinweis des Vermieters führt zur Wohnung

Aufgespürt wurden die Brüder schliesslich durch einen Hinweis des Vermieters ihres Vaters. Dieser informierte die Schweizer Behörden und führte die Polizei damit im Februar 2026 zu den Kindern.

Der Vater akzeptierte später eine Verurteilung wegen Verletzung seiner Fürsorgepflicht. Laut Gerichtsunterlagen, die «Dagens Nyheter» einsehen konnte, erhielt er eine bedingte Strafe.

Die beiden Brüder befinden sich inzwischen wieder in Schweden. Sie leben gemeinsam in einer betreuten Einrichtung. Der Kontakt zu Mutter und Vater wurde vollständig eingestellt.