  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Lagerküche muss umstellen Schüler essen nach links-grünem Entscheid mehr Vegi-Menüs

Sven Ziegler

1.12.2025

Für die Zürcher Schüler gibt es im Lager weniger Fleisch. 
Für die Zürcher Schüler gibt es im Lager weniger Fleisch. 
Oliver Berg/dpa

Das beliebte Herbstlager in Fiesch VS wird teurer – und politischer. Die Stadt Zürich erhöht den Beitrag deutlich, gleichzeitig verschärft die linke Ratsmehrheit die Anforderungen an Ernährung und soziale Durchmischung.

Sven Ziegler

01.12.2025, 12:33

01.12.2025, 13:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Stadt Zürich stockt ihren Beitrag für das Fiesch-Lager massiv auf und verbindet dies mit strengeren Vorgaben.
  • Die linke Ratsmehrheit setzt eine stärker pflanzenbasierte Ernährung und zusätzliche Unterstützung für ärmere Familien durch.
  • Bürgerliche Parteien halten die Eingriffe für überzogen und befürchten mehr Bürokratie sowie ideologische Bevormundung.
Mehr anzeigen

Eigentlich gilt das Fiesch-Lager als unbeschwerter Höhepunkt vieler Zürcher Schuljahre. Doch im Gemeinderat entwickelte sich vergangene Woche die Finanzierung des Angebots zu einer Grundsatzdebatte über Fairness und Klimapolitik. Der Stadtrat begründete die Erhöhung des jährlichen Beitrags von 150’000 auf 260’000 Franken mit steigenden Preisen im Feriendorf sowie höheren Entschädigungen für Leitungspersonal. Dieser Punkt war unbestritten. Alles Weitere nicht.

Besonders emotional wurde die Diskussion, als es um das Essen ging, schreibt der «Tages-Anzeiger». Die links-grüne Mehrheit forderte, dass künftig weniger Fleisch auf die Teller kommt und die Menüplanung stärker auf pflanzliche Basis gestellt wird. Die Vorgaben sollen sich an den städtischen Klimazielen orientieren und die Standards aus Zürcher Schulmensen ins Wallis übertragen. Der Fleischkonsum pro Person müsse um zwei Drittel sinken, und diese Vorgaben sollen auch in Kantonen gelten, in denen Zürcher Jugendliche ihre Lagerwochen verbringen, argumentierte die links-grüne Mehrheit. 

Der Widerstand kam prompt. Bürgerliche warnten vor «Umerziehung» und einem Eingriff in die Traditionen der Walliser Küche. Im Lager gebe es heute schon stets ein Menü ohne Fleisch sowie ein Salatbuffet. Die Köche bräuchten keine politischen Vorgaben, sagte FDP-Ratsmitglied Roger Meier. Doch die Mehrheit setzte sich durch.

Nur noch an drei Tagen Fisch oder Fleisch

Im Sport Resort Fiesch, wo die Diskussionen aus Zürich am vergangenen Wochenende plötzlich für volle Posteingänge sorgten, nimmt Direktorin Barbara Moosmann gegenüber dem «Walliser Boten» die neue Aufmerksamkeit mit einer Mischung aus Freude und Pragmatismus zur Kenntnis. Man sei erfreut darüber, dass das Lager im Stadtparlament überhaupt eine so grosse Rolle gespielt habe, sagt sie.

Klimastrategie. Jetzt plant der Bund die grosse Vegi-Offensive

KlimastrategieJetzt plant der Bund die grosse Vegi-Offensive

Gleichzeitig betont sie, dass man sich davon nicht aus der Ruhe bringen lasse. Die neuen Menüanforderungen seien für das Haus zwar Neuland, aber keinesfalls ein Problem.

Doch bei aller Offenheit müsse das Gleichgewicht zwischen Aufwand und Preis erhalten bleiben, betont Moosmann weiter. Das Sport Resort biete sehr tiefe Pensionspreise an. «Wenn der Aufwand wegen Extrawünschen in Zukunft noch mehr zunimmt, werden wir uns irgendwann die Frage stellen müssen, inwiefern wir das Gleichgewicht noch halten können.»

Künftig will das Resort den Zürcher Gruppen nur noch an drei Tagen pro Woche Fleisch oder Fisch anbieten. Für Moosmann ist das machbar, solange die Erwartungen nicht ins Unendliche wachsen und klar bleibt, dass ein Lagerbetrieb immer Kompromisse erfordert.

Mehr aus der Schweiz

Nationalratspause, Burnout, OPs. Mattea Meyer zieht die Notbremse – und ist nicht die Einzige

Nationalratspause, Burnout, OPsMattea Meyer zieht die Notbremse – und ist nicht die Einzige

SBB-Fahrplan und Medikamente. Diese Änderungen treten im Dezember in Kraft – jetzt musst du sie kennen

SBB-Fahrplan und MedikamenteDiese Änderungen treten im Dezember in Kraft – jetzt musst du sie kennen

Abstimmungssonntag im Ticker. Milliardär fordert höhere Steuern für Reiche +++ Bürgerdienst fand nur bei Jungen etwas Zuspruch

Abstimmungssonntag im TickerMilliardär fordert höhere Steuern für Reiche +++ Bürgerdienst fand nur bei Jungen etwas Zuspruch

Meistgelesen

Mattea Meyer zieht die Notbremse – und ist nicht die Einzige
«Sleepy Don»: Trump döst in seinem Golfclub +++ Pilatus liefert wieder in die USA
AfD schliesst Mann nach Hitler-Duktus aus Fraktion aus
Jetzt spricht Gottschalks Arzt über die Schock-Diagnose Krebs
YB-Präsident Brülhart: «Es läuft aus dem Ruder und das können wir nicht akzeptieren»