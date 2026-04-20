  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zürcher Sechseläuten im Ticker Wie lange dauert es, bis der Kopf des Bööggs explodiert?

Noemi Hüsser

20.4.2026

Zwei Frauen in Trachten beobachten den Aufbau des Bööggs am Zürcher Sechseläutenplatz.
Zwei Frauen in Trachten beobachten den Aufbau des Bööggs am Zürcher Sechseläutenplatz.
Keystone

Am Montag findet in Zürich das Sechseläuten statt. Höhepunkt ist das Verbrennen des Bööggs um 18 Uhr. blue News tickert live.

Noemi Hüsser

20.04.2026, 17:05

20.04.2026, 17:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Montag, 20. April, findet in Zürich das Sechseläuten statt.
  • Um 18.00 Uhr wird der Böögg verbrannt. Je schneller sein Kopf explodiert, desto schöner soll der Sommer werden.
  • Der Böögg wurde schon am Sonntag auf den Sechseläutenplatz gebracht.
Mehr anzeigen
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 17.45 Uhr

    Bald geht es los

    Um 18 Uhr wird der Scheiterhaufen, auf dem sich der Böögg befindet, angezündet. Für alle, die es jedes Jahr auch wieder vergessen, es geht so rum: Je schneller der Kopf des Bööggs explodiert, desto schöner wird der Sommer. Bis zu 12 Minuten darf es gehen, damit der Sommer noch schön wird. Alles darüber steht für einen regnerischen und schlechten Sommer.

  • 17.17 Uhr

    Graubünden kostet der Auftritt als Gastkanton 500'000 Franken

    Gastkanton am diesjährigen Sechseläuten ist der Kanton Graubünden. Das Motto: «echt patgific.» «Patgific» kommt aus dem Rätoromanischen und bedeutet so viel wie friedlich, gemütlich, locker.

    Der Böögg mit der Fliege des Gastkantons Graubünden.
    Der Böögg mit der Fliege des Gastkantons Graubünden.
    Keystone

    Der «Tages-Anzeiger» berichtete Anfang Woche, dass ein Auftritt als Gastkanton am Sechseläuten den jeweiligen Kanton jeweils etwa 500’000 Franken kostet. Das Geld finanziert unter anderem eine viertägige Ausstellung auf dem Lindenhof, verschiedene Aktivitäten und eine eigene Delegation am Umzug.

  • 17.05 Uhr

    Hier eskortiert die Polizei den Böögg durch die Stadt

    Der Böögg wandert traditionell am Sonntag vor dem Sechseläuten mit dem Kinderumzug auf den Sechseläutenplatz. Doch um überhaupt zum Umzug zu kommen, eskortiert ihn die Polizei vom Atelier des Bööggbauers durch die Stadt. Wie das aussieht, siehst du im Video.

    Hier eskortiert die Polizei den Böögg zum Sechseläutenplatz

    Hier eskortiert die Polizei den Böögg zum Sechseläutenplatz

    Am Montag, 20. April, findet in Zürich das Sechseläuten statt. Der Böögg wird jeweils am Tag zuvor mit dem Kinderumzug auf den Sechseläutenplatz gebracht. Auf dem Weg dorthin wird der Böögg von der Polizei eskortiert.

    20.04.2026

    Wo genau sich die Werkstatt des Böögbauers befindet, ist übrigens seit 2006. Damals wurde der Böögg nämlich von einer linken Gruppierung gestohlen – am 1. Mai tauchte er wieder auf.

  • 17.00 Uhr

    Willkommen zum Sechseläuten-Ticker

    Heute findet in Zürich das traditionelle Sechseläuten statt. Um 18 Uhr wird auf dem Sechseläutenplatz der Böögg verbrannt. blue News tickert live.

    • Mehr anzeigen

Mehr aus dem Ressort

Neue Erkenntnisse werfen düsteres Licht auf die Behörden
So verbringen Odermatt und Co. ihre Ferien
Flugzeug im Kanton Bern abgestürzt
«Direkte Drohungen gegen Ziele in Deutschland»: Berlin bestellt russischen Botschafter ein
Kurz vor der Hochzeit eskaliert alles – Kates Entscheidung sorgt für Alarm im Palast

Mehr zum Sechseläuten

Das erste Mal dabei. Unsere Baslerin entdeckt das Sechseläuten: «Verbrennt ihr hier gerne Dinge?»

Das erste Mal dabeiUnsere Baslerin entdeckt das Sechseläuten: «Verbrennt ihr hier gerne Dinge?»

Entführter Böögg und stürzender Bundesrat. Diese 5 kuriosen Sechseläuten- Episoden musst du kennen

Entführter Böögg und stürzender BundesratDiese 5 kuriosen Sechseläuten- Episoden musst du kennen

Zunftmeister erklärt Sechseläuten. Wieso genau verbrennen die Zürcher diesen Böögg?

Zunftmeister erklärt SechseläutenWieso genau verbrennen die Zürcher diesen Böögg?