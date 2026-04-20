17.17 Uhr

Gastkanton am diesjährigen Sechseläuten ist der Kanton Graubünden. Das Motto: «echt patgific.» «Patgific» kommt aus dem Rätoromanischen und bedeutet so viel wie friedlich, gemütlich, locker.

Der Böögg mit der Fliege des Gastkantons Graubünden. Keystone

Der «Tages-Anzeiger» berichtete Anfang Woche, dass ein Auftritt als Gastkanton am Sechseläuten den jeweiligen Kanton jeweils etwa 500’000 Franken kostet. Das Geld finanziert unter anderem eine viertägige Ausstellung auf dem Lindenhof, verschiedene Aktivitäten und eine eigene Delegation am Umzug.