Ein Anwohner in Küsnacht ZH wollte partout keine Brutplattform für Vögel vor seinem Grundstück am See haben und zog durch alle Instanzen. Das Bundesgerichte lehnte seine Klage nun endgültig ab.

Streit an Goldküste Zürcher See-Anstösser will keine Vögel vor seinem Grundstück – und zieht bis vor Bundesgericht

Darum geht’s Ein Küsnachter Anwohner wollte eine Brutinsel für Vögel vor seinem See-Grundstück rechtlich verhindern.

Das Bundesgericht wies seine Klage nun endgültig ab.

Der Weg für die Brutplattform ist nun frei, der Kläger muss zudem die Gerichtskosten in Höhe von 4000 Franken tragen.

Bereits seit fünf Jahren plant der Natur- und Vogelschutzverein Küsnacht am Zürichsee eine Brutplattform, um Flussseeschwalben und Lachmöwen zu schützen. Die stark bedrohte Vogelarten sollen dort ungestört ihren Nachwuchs grossziehen können.

Doch ein Anwohner wollte die Plattform mit allen Mitteln verhindern. Die Vögel seien laut, könnten sein rund 45 Meter entferntes Grundstück mit Kot verdrecken und möglicherweise auch Geflügelpest oder Vogelgrippe übertragen. Auch der Nachbar lehnte das Projekt mit der Befürchtung ab, die Plattform könne die Aussicht beeinträchtigen. Zusammen legten sie daher Rekurs gegen das Vorhaben ein

Doch das Baurekursgericht wies die Klage im August 2024 ab, das Verwaltungsgericht bestätigte das Urteil im Mai 2025. Der Nachbar stieg schliesslich aus, doch der verbliebene Kläger zog das Verfahren bis vor das Bundesgericht weiter. Auch dieses wies seine Klage nun endgültig ab, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Nur 40 Vögel zu erwarten

Das oberste Gericht argumentiert demnach, sowohl die Interessen der Öffentlichkeit und des Naturschutzes, als auch jenes des privaten Grundeigentümers seien von den Vorinstanzen umfassend berücksichtigt worden. So schmälere die Plattform die Aussicht nur geringfügig, zudem seien höchstens 40 Vögel zu erwarten.

Weder würden diese eine gesundheitliche Gefahr darstellen, noch viel Lärm verursachen. Auch eine mögliche Verunreinigung des Grundstücks durch Vogelkot sei zumutbar. Die Wahl des Standortes sei zudem «ausführlich und nachvollziehbar dargelegt».

Kläger muss 4000 Franken zahlen

Auch das Argument des Klägers, alternative Standorte seien nicht geprüft worden, wies das Bundesgericht ab. Das Amt für Landschaft und Natur des Kantons Zürich (ALN) habe sehr wohl einen Standort am Seeufer Zollikons geprüft, dieses aber wegen der zu grossen Seetiefe für ungeeignet befunden. Auch weitere Standorte am Küsnachter Ufer kämen als Brutplatz nicht infrage. Sie würden entweder durch Freizeitnutzungen und Schifffahrt gestört, oder weisen keine grosse Flachwasserzone in der Nähe auf.

Das Bundesgericht lehnt die Klage somit endgültig ab. Der Rekurrent muss die Gerichtskosten in Höhe von 4000 Franken tragen.

Damit ist der Weg für die Brutinsel frei, die bereits umfassend geplant ist. Sie ist rund fünf mal fünf Meter gross und soll zwei Meter über der Wasseroberfläche stehen. Am Ufer können sich Interessierte über das Projekt informieren, eine solarbetriebene Kamera filmt das Geschehen auf der Brutplattform.