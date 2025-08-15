In Thalwil haben zwei Mütter die Neumarkierung entfernter Fussgängerstreifen erwirkt. (Symbolbild) Bild: sda

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Gemeinde Thalwil ZH gestaltet eine wichtige Strasse um. Unter anderem wurde diese zur Tempo-30-Zone erklärt.

Laut Vorgaben des Bundes gibt es in Tempo-30-Zonen keine Fussgängerstreifen.

Aus diesem Grund wurden die Fussgängerstreifen der Strasse entfernt.

Zwei Mütter schulpflichtiger Kinder starteten daraufhin eine Petition.

Denn die Strasse ist viel befahren und unübersichtlich. Eine Schule befindet sich in der Nähe.

Die Gemeinde gab nach, die Kantonspolizei genehmigte einen Antrag auf erneute Markierung der Strasse mit den Streifen. Mehr anzeigen

Die Gotthardstrasse befindet sich inmitten eines viel frequentierten Bereichs im Zentrum von Thalwil ZH. Zahlreiche Läden gibt es hier, in der Nähe befindet sich auch eine Schule. Aktuell befindet sich die Strasse in einem Umbau, der noch bis zum Spätsommer andauern soll.

Im Zuge dessen wird die Strasse zur Tempo-30-Zone umgewandelt. Eine Vorgabe des Bundes sieht vor, dass es in solchen keine Fussgängerstreifen geben soll – also liess die Gemeinde diese in der Gotthardstrasse entfernen – mit ungeahnten Konsequenzen.

Denn die Entfernung der Verkehrshilfen für Fussgänger hatte einen lauten Bürgerprotest zufolge, dem die Gemeinde nun nachgegeben hat: Die Fussgängerstreifen wurden wieder neu markiert, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Besorgte Mütter sammelten Unterschriften

Angestossen wurde das Anliegen durch zwei besorgte Mütter schulpflichtiger Kinder. Sie starteten eine Petition, für die sie im vergangenen Februar 853 Unterschriften zusammentragen konnten.

Denn die Gotthardstrasse ist ein unübersichtlicher Verkehrspunkt und Kinder könnten dort leicht den Überblick verlieren, wie Gemeindeingenieur Andy Fellmann gegenüber dem «Tages-Anzeiger» einräumt.

Fussgängerstreifen zum Schulstart zurück

Neben Autos sind auch viele Busse und Velos unterwegs. Ein klar markierter Übergang würde es Kindern erleichtern, die Strasse sicher zu überqueren. «Aus erwachsener Sicht haben wir die Komplexität wohl unterschätzt», so Fellmann.

Da die Genehmigung von Fussgängerstreifen in Tempo-30-Zonen bei besonderen Vortrittsbedürfnissen von Menschen, die zu Fuss unterwegs sind, möglich ist, stellte die Gemeinde nach Überzeugungsarbeit durch die Initianten einen Antrag bei der Kantonspolizei.

Dieser wurde schliesslich auch bewilligt. Am vergangenen Mittwoch wurden die Fussgängerstreifen wieder nachgezeichnet. Das Timing ist gut: Am kommenden Montag beginnt auch in Thalwil das neue Schuljahr.