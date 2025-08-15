  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wirbel um Tempo-30-Zone Zürcher Seegemeinde entfernt Fussgängerstreifen – Bürger wehren sich erfolgreich

Jan-Niklas Jäger

15.8.2025

In Thalwil haben zwei Mütter die Neumarkierung entfernter Fussgängerstreifen erwirkt. (Symbolbild)
In Thalwil haben zwei Mütter die Neumarkierung entfernter Fussgängerstreifen erwirkt. (Symbolbild)
Bild: sda

Aufgrund der Einrichtung einer Tempo-30-Zone entfernte die Gemeinde Thalwil ZH gemäss einer Vorgabe vom Bund mehrere Fussgängerstreifen. Nun werden sie doch wieder markiert – wegen einer Petition.

Jan-Niklas Jäger

15.08.2025, 17:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Gemeinde Thalwil ZH gestaltet eine wichtige Strasse um. Unter anderem wurde diese zur Tempo-30-Zone erklärt.
  • Laut Vorgaben des Bundes gibt es in Tempo-30-Zonen keine Fussgängerstreifen.
  • Aus diesem Grund wurden die Fussgängerstreifen der Strasse entfernt.
  • Zwei Mütter schulpflichtiger Kinder starteten daraufhin eine Petition.
  • Denn die Strasse ist viel befahren und unübersichtlich. Eine Schule befindet sich in der Nähe.
  • Die Gemeinde gab nach, die Kantonspolizei genehmigte einen Antrag auf erneute Markierung der Strasse mit den Streifen.
Mehr anzeigen

Die Gotthardstrasse befindet sich inmitten eines viel frequentierten Bereichs im Zentrum von Thalwil ZH. Zahlreiche Läden gibt es hier, in der Nähe befindet sich auch eine Schule. Aktuell befindet sich die Strasse in einem Umbau, der noch bis zum Spätsommer andauern soll.

Im Zuge dessen wird die Strasse zur Tempo-30-Zone umgewandelt. Eine Vorgabe des Bundes sieht vor, dass es in solchen keine Fussgängerstreifen geben soll – also liess die Gemeinde diese in der Gotthardstrasse entfernen – mit ungeahnten Konsequenzen.

Denn die Entfernung der Verkehrshilfen für Fussgänger hatte einen lauten Bürgerprotest zufolge, dem die Gemeinde nun nachgegeben hat: Die Fussgängerstreifen wurden wieder neu markiert, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Besorgte Mütter sammelten Unterschriften

Angestossen wurde das Anliegen durch zwei besorgte Mütter schulpflichtiger Kinder. Sie starteten eine Petition, für die sie im vergangenen Februar 853 Unterschriften zusammentragen konnten.

Einige sind richtig teuer. Diese 7 Fehler machst du auf der Autobahn

Einige sind richtig teuerDiese 7 Fehler machst du auf der Autobahn

Denn die Gotthardstrasse ist ein unübersichtlicher Verkehrspunkt und Kinder könnten dort leicht den Überblick verlieren, wie Gemeindeingenieur Andy Fellmann gegenüber dem «Tages-Anzeiger» einräumt.

Fussgängerstreifen zum Schulstart zurück

Neben Autos sind auch viele Busse und Velos unterwegs. Ein klar markierter Übergang würde es Kindern erleichtern, die Strasse sicher zu überqueren. «Aus erwachsener Sicht haben wir die Komplexität wohl unterschätzt», so Fellmann.

Da die Genehmigung von Fussgängerstreifen in Tempo-30-Zonen bei besonderen Vortrittsbedürfnissen von Menschen, die zu Fuss unterwegs sind, möglich ist, stellte die Gemeinde nach Überzeugungsarbeit durch die Initianten einen Antrag bei der Kantonspolizei.

Dieser wurde schliesslich auch bewilligt. Am vergangenen Mittwoch wurden die Fussgängerstreifen wieder nachgezeichnet. Das Timing ist gut: Am kommenden Montag beginnt auch in Thalwil das neue Schuljahr.

Mehr zum Thema

Aus für die Rollende Landstrasse. Jetzt droht die Lastwagenflut auf den Schweizer Strassen

Aus für die Rollende LandstrasseJetzt droht die Lastwagenflut auf den Schweizer Strassen

Über 1 Million Schwarzfahrten im Schweizer ÖV. «Die hohe Zahl hat mit der Nulltoleranz der Kontrolleure zu tun»

Über 1 Million Schwarzfahrten im Schweizer ÖV«Die hohe Zahl hat mit der Nulltoleranz der Kontrolleure zu tun»

Defizitärer Güterverkehr. SBB bauen 65 Vollzeitstellen im Tessin und der Deutschschweiz ab

Defizitärer GüterverkehrSBB bauen 65 Vollzeitstellen im Tessin und der Deutschschweiz ab

Meistgelesen

Putin kommt pünktlich +++ «Putin ist ein kluger Kerl – ich aber auch»: Jetzt spricht Trump
«Zuerst Schock, dann Panik» – was Putins Krieg mit dem Leben der Russen macht
Hier warnt der Bund vor «grosser Gewittergefahr»
Roger Federer hat freie Sicht auf den Zürichsee
Samuel Giger kennt für den letzten Ernstkampf vor dem ESAF seinen Gegner