Eigentlich schien für das historische Restaurant «Central» in Kloten ZH eine Lösung gefunden. Doch nach einer Beschwerde des Heimatschutzes und dem Tod des Investors ist das Projekt gestoppt. Das Gebäude steht nun für 800'000 Franken zum Verkauf.

Das Restaurant «Central» in Kloten ZH gibt es bereits seit 150 Jahren.

Darum geht’s Die geplante Wiederbelebung der historischen Dorfbeiz «Central» in Kloten ist gescheitert.

Ein Investor zog sich nach zusätzlichen Denkmalschutzauflagen zurück.

Der Zürcher Heimatschutz und die Stadt Kloten machen sich gegenseitig für das Scheitern verantwortlich. Streitpunkt ist der Umfang des Schutzes des Gebäudes.

Die Eigentümerfamilie will das rund 150 Jahre alte Gebäude nun für 800'000 Franken verkaufen. Zusammenfassung erstellt mit

Die Hoffnung auf eine Wiederbelebung des traditionsreichen «Central» in Kloten ZH ist vorerst geplatzt. Nach fast 30 Jahren Leerstand schien für die letzte weitgehend original erhaltene Dorfbeiz eine Lösung gefunden. Nun zieht die Eigentümerfamilie die Reissleine. «Wir haben Zeit, aber keine Lust mehr», sagt Miteigentümerin Elsbeth Köppel zum «Tages Anzeiger».

Ein Investor aus der Ostschweiz wollte das rund 150-jährige Gebäude sanieren und umbauen. Geplant war, den historischen Restaurant- und Bäckereiteil zu erhalten und dahinter Wohnungen zu erstellen, um die Sanierung zu finanzieren. Eine Machbarkeitsstudie lag bereits vor, und auch die Stadt Kloten hatte mit einem Schutzvertrag die Grundlage für das Projekt geschaffen. Nach Jahren des Stillstands schien die Wiederbelebung der Liegenschaft nahe.

Heimatschutz legt Beschwerde ein

Doch der Zürcher Heimatschutz machte den Wirten einen Strich durch die Rechnung. Er erhob Beschwerde gegen den Schutzvertrag, heisst es im «Tages Anzeiger». Nach einer Begehung kam das Baurekursgericht zum Schluss, dass deutlich mehr Teile des Gebäudes geschützt werden müssten als vorgesehen.

Laut Köppel machen die zusätzlichen Auflagen einen wirtschaftlichen Umbau praktisch unmöglich. «Sogar die alten Plättli wollen sie schützen», sagt sie.

Der Investor verlor nach dem Entscheid die Hoffnung auf das Projekt. Kurz nach dem letzten Austausch mit der Eigentümerfamilie kam er bei einem Heliskiing-Unfall in Nordamerika in einer Lawine ums Leben.

Seine Firma verfolgt das Vorhaben in Kloten nicht weiter. Der Kaufrechtsvertrag läuft zwar noch bis Ende 2027, die Firma will das Recht aber freigeben, falls sich ein neuer Käufer findet.

Heimatschutz und Stadt geben sich gegenseitig die Schuld

Der Zürcher Heimatschutz weist die Kritik zurück. Präsident Martin Killias sagt gegenüber dem «Tages Anzeiger», der von der Stadt ausgearbeitete Schutzvertrag sei «klar ungenügend und damit rechtswidrig» gewesen. Das Gericht sei dieser Einschätzung gefolgt. Der Denkmalschutz dürfe nicht zu «reiner Fassaden-Kosmetik» verkommen, da das Gebäude viele schützenswerte Elemente im Innern aufweise.

Ganz anders beurteilt die Stadt Kloten die Situation. Bauvorsteher Roger Isler (FDP) spricht von einem ausgewogenen Schutzvertrag und wirft dem Heimatschutz vor, keine Lösung mitgetragen zu haben. «Wenn das Haus nun zerfällt, haben am Ende alle verloren», sagt er zur Zeitung. Heimatschutz-Präsident Killias widerspricht. Von einem drohenden Zerfall könne keine Rede sein. Solche Warnungen höre er immer wieder, obwohl es in der Schweiz wegen der hohen Immobilienpreise kaum Hausruinen gebe.

Trotz der gescheiterten Pläne will die Eigentümerfamilie das Gebäude verkaufen. Elsbeth Köppel bietet das «Central» für 800'000 Franken an. Das entspreche dem Schätzwert der Liegenschaft. «Ein sehr fairer Preis», sagt sie.