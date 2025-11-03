Zürcher Traditionsrestaurant schliesst – Inhaber schiesst gegen Gemeinderat

Das Traditionslokal Hirschen in der Zürcher Gemeinde Eglisau schliesst. Nach 18 Jahren engagierter Gastfreundschaft habe sich der Inhaber des Gasthofs, Werner Dubno, dazu entschlossen, den Betrieb ab dem 8. Dezember 2025 einzustellen, heisst es auf der Webseite des Gasthofs.
Die Gründe für diesen Schritt seien vielfältig: «Das fortgeschrittene Alter des Besitzers, der zunehmende Kostendruck in der Gastronomie sowie die grossen saisonalen Schwankungen im Geschäftsbetrieb haben massgeblich zu dieser Entscheidung beigetragen.»
Hinzu kämen die erschwerte Erreichbarkeit von Eglisau für auswärtige Gäste und die stetige Einschränkung der Parkmöglichkeiten im Städtli.
Foodtruck als Zankapfel
Zudem wird Kritik am Gemeinderat laut. So sei ein «weiterer, nicht unwesentlicher» Faktor die «in den letzten Jahren spürbar fehlende Wertschätzung gegenüber dem Gasthof Hirschen».
Konkret genannt werden etwa die Einrichtung eines Foodtruck-Standplatzes auf dem Chileplatz sowie «die mangelnde Bereitschaft zum konstruktiven Dialog seitens der Verantwortlichen des Gemeinderates».
Inhaber Werner Dubno bedauere den Entscheid zutiefst. Für die Zukunft des Gasthofs Hirschen werden derzeit verschiedene Optionen geprüft.
Der Gasthof Hirschen ist von grosser historischer Bedeutung. Obschon das genaue Alter des Restaurants nicht dokumentiert ist, wird in der Forschung davon ausgegangen, dass das Tavernenrecht dem Hirschen bereits bei der Stadtgründung verliehen wurde. Sprich: Der Gasthof existiert somit möglicherweise seit dem 13. Jahrhundert.
