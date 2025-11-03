Zürcher Traditionsrestaurant schliesst – Inhaber schiesst gegen Gemeinderat

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Knatsch um Foodtruck Zürcher Traditionsrestaurant schliesst – Inhaber schiesst gegen Gemeinderat

Dominik Müller

3.11.2025

Empfängt nach dem 8. Dezember 2025 keine Gäste mehr: der Gasthof Hirschen in Eglisau.
Empfängt nach dem 8. Dezember 2025 keine Gäste mehr: der Gasthof Hirschen in Eglisau.
Google Street View

Der traditionsreiche Gasthof Hirschen in Eglisau ZH schliesst. Der Inhaber lässt Kritik am Gemeinderat laut werden.

Dominik Müller

03.11.2025, 07:18

03.11.2025, 08:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Eglisau macht der Gasthof Hirschen zu.
  • Der Inhaber des Traditionslokals nennt wirtschaftliche Gründe für den Entscheid. Zudem wird der Gemeinderat kritisiert.
  • Für die Zukunft des Gasthofs Hirschen werden derzeit verschiedene Optionen geprüft.
Mehr anzeigen

Das Traditionslokal Hirschen in der Zürcher Gemeinde Eglisau schliesst. Nach 18 Jahren engagierter Gastfreundschaft habe sich der Inhaber des Gasthofs, Werner Dubno, dazu entschlossen, den Betrieb ab dem 8. Dezember 2025 einzustellen, heisst es auf der Webseite des Gasthofs.

Die Gründe für diesen Schritt seien vielfältig: «Das fortgeschrittene Alter des Besitzers, der zunehmende Kostendruck in der Gastronomie sowie die grossen saisonalen Schwankungen im Geschäftsbetrieb haben massgeblich zu dieser Entscheidung beigetragen.»

Hinzu kämen die erschwerte Erreichbarkeit von Eglisau für auswärtige Gäste und die stetige Einschränkung der Parkmöglichkeiten im Städtli.

Foodtruck als Zankapfel

Zudem wird Kritik am Gemeinderat laut. So sei ein «weiterer, nicht unwesentlicher» Faktor die «in den letzten Jahren spürbar fehlende Wertschätzung gegenüber dem Gasthof Hirschen».

Double Seating. Warum ich den Schichtbetrieb für Gäste in Sterne-Restaurants hasse

Double SeatingWarum ich den Schichtbetrieb für Gäste in Sterne-Restaurants hasse

Konkret genannt werden etwa die Einrichtung eines Foodtruck-Standplatzes auf dem Chileplatz sowie «die mangelnde Bereitschaft zum konstruktiven Dialog seitens der Verantwortlichen des Gemeinderates».

Inhaber Werner Dubno bedauere den Entscheid zutiefst. Für die Zukunft des Gasthofs Hirschen werden derzeit verschiedene Optionen geprüft.

Der Gasthof Hirschen ist von grosser historischer Bedeutung. Obschon das genaue Alter des Restaurants nicht dokumentiert ist, wird in der Forschung davon ausgegangen, dass das Tavernenrecht dem Hirschen bereits bei der Stadtgründung verliehen wurde. Sprich: Der Gasthof existiert somit möglicherweise seit dem 13. Jahrhundert.

Mehr Videos aus dem Ressort

Biker vs. Hundehalter: «Ein Velofahrer schlug meiner Freundin ins Gesicht» – «Es hat einige verrückte Hündeler»

Biker vs. Hundehalter: «Ein Velofahrer schlug meiner Freundin ins Gesicht» – «Es hat einige verrückte Hündeler»

Frei laufende Hunde und Velofahrer*innen – das birgt Konfliktpotenzial. Besonders kompliziert ist auf der Allmend in Zürich. Zusammenstössen und verbale Übergriffe gehören dort zur Tagesordnung. blue News war vor Ort.

26.06.2025

Mehr aus dem Ressort

TCS prüft Klage. Birsfeldens Bussenflut wird zum Vorbild für weitere Gemeinden

TCS prüft KlageBirsfeldens Bussenflut wird zum Vorbild für weitere Gemeinden

Knatsch zwischen Lindt und Migros. Schoggi-Krieg in der Schweiz spitzt sich zu

Knatsch zwischen Lindt und MigrosSchoggi-Krieg in der Schweiz spitzt sich zu

Rettung der Juso-Initiative. SP will Superreiche stärker belasten – ohne Firmen zu gefährden

Rettung der Juso-InitiativeSP will Superreiche stärker belasten – ohne Firmen zu gefährden

Meistgelesen

Konkurswelle rollt über die Schweiz – diese Regionen trifft es am härtesten
Zürcher Traditionsrestaurant schliesst – Inhaber schiesst gegen Gemeinderat
Trump spricht über Skandal um Andrew +++ Neue Details zu US-Atomwaffen-Tests
Kiews Drohnen bringen Putins Luftabwehr an ihre Grenzen
Schoggi-Krieg in der Schweiz spitzt sich zu