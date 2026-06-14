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Kantonale Resultate live Zürcher Wohninitiativen, Wahlkrimi in Baselland und neue Parlamente

Sven Ziegler

14.6.2026

Im Kanton Zürich kommen gleich drei Wohninitativen vors Volk. (Symbolbild)
Im Kanton Zürich kommen gleich drei Wohninitativen vors Volk. (Symbolbild)
Keystone/Michael Buholzer

In insgesamt 16 Kantonen kommen zahlreiche Sachgeschäfte zur Abstimmung, in drei Kantonen finden zudem Wahlen statt. blue News hält dich im Ticker auf dem Laufenden. 

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Keystone-SDA, Stefan Michel, Sven Ziegler

14.06.2026, 11:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In mehreren Kantonen wird am heutigen Sonntag gewählt, etwa in Glarus, Graubünden und Baselland.
  • Im Kanton Zürich stehen drei Wohniniativen auf dem Programm.
  • blue News hält dich im Ticker auf dem Laufenden.
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Nicht nur auf Bundesebene ist heute viel los. In 16 Kantonen kommen kantonale Sachgeschäfte an die Urne, in drei Kantonen wird gewählt.

Zu den meistbeachteten Entscheiden gehören die drei Wohninitiativen im Kanton Zürich sowie die wegweisende Regierungsratsersatzwahl in Baselland, wo SVP-Kandidat Liechti gegen Grünen-Kandidatin Schoch antritt.

In Graubünden wird der Grosse Rat neu gewählt, mehr als 520 Kandidierende stellen sich zur Wahl – auch im Kanton Glarus wird der Landrat neu bestimmt. blue News fasst die wichtigsten kantonalen Ergebnisse im Ticker zusammen.

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