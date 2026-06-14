Nicht nur auf Bundesebene ist heute viel los. In 16 Kantonen kommen kantonale Sachgeschäfte an die Urne, in drei Kantonen wird gewählt.
Zu den meistbeachteten Entscheiden gehören die drei Wohninitiativen im Kanton Zürich sowie die wegweisende Regierungsratsersatzwahl in Baselland, wo SVP-Kandidat Liechti gegen Grünen-Kandidatin Schoch antritt.
In Graubünden wird der Grosse Rat neu gewählt, mehr als 520 Kandidierende stellen sich zur Wahl – auch im Kanton Glarus wird der Landrat neu bestimmt. blue News fasst die wichtigsten kantonalen Ergebnisse im Ticker zusammen.