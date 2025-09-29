Jetzt gibts das ÖV-Abo für 1 Franken pro Tag – aber nicht alle dürfen profitieren

  1. Privatkunden
Lea Oetiker

29.9.2025

Mit deutlicher Mehrheit von 63,13 Prozent haben die Zürcher Stimmberechtigten die SP-Initiative für ein vergünstigtes VBZ-Jahresabo angenommen. Die sechs wichtigsten Fragen und Antworten.

Lea Oetiker

29.09.2025, 08:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Zürcher Stimmberechtigten haben mit 63,13 Prozent Ja zum vergünstigten VBZ-Abo für 365 Franken im Jahr gesagt.
  • Das Abo gilt für die Zone 110 in der 2. Klasse und bringt für Erwachsene eine Ersparnis von 444 Franken im Vergleich zum aktuellen Preis.
  • Wann und wie die Vergünstigung umgesetzt wird, ist noch unklar.
Mehr anzeigen

Die Zürcher Stimmberechtigten haben sich mit 63,13 Prozent deutlich für das vergünstigte VBZ-Abo zum Preis von 365 Franken ausgesprochen. 

Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was bedeutet ein 365-Franken-Abo genau?

Ein Jahres-Abo der Zone 110 in der 2. Klasse soll für Erwachsene künftig nur noch 365 Franken kosten – also umgerechnet einen Franken pro Tag. Heute beträgt der Preis 809 Franken, was eine Entlastung von 444 Franken bedeutet. Auch für Kinder und Jugendliche sinkt der Tarif deutlich: Statt 586 Franken sollen sie nur noch 185 Franken pro Jahr bezahlen.

Ab wann gilt das Abo?

Ab wann das Abo eingeführt werden soll, ist noch unklar. Der Stadtrat steht nun vor der Aufgabe, die Initiative konkret auszugestalten. Laut Michael Baumer, Vorsteher des Departements der Industriellen Betriebe, dürfte es mindestens ein bis zwei Jahre dauern, bis eine entsprechende Vorlage im Stadtparlament behandelt wird, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.

Wer dafür und wer dagegen stimmte. Die Schweiz schafft den Eigenmietwert ab und das hat Folgen für alle

Noch sind zahlreiche Fragen offen – und nicht ausgeschlossen, dass die definitive Ausgestaltung später erneut den Stimmberechtigten vorgelegt wird.

Wer profitiert davon?

Alle Stadt-Zürcherinnen und -Zürcher erhalten das vergünstigte Abo – das Einkommen spielt dabei keine Rolle. Für Pendlerinnen und Pendler, die zwar in der Stadt arbeiten, aber ausserhalb wohnen, gilt hingegen weiterhin der reguläre Preis.

Wie kriegt man ein günstigeres ÖV-Abo?

Wie genau die Vergünstigung umgesetzt werden soll, muss zuerst ausgearbeitet werden. Eine mögliche Umsetzung der Vergünstigung wäre die Verteilung von ÖV-Gutscheinen an die Haushalte, ähnlich wie bei den Entsorgungscoupons, erklärt Stadtrat Michael Baumer an einer Pressekonferenz.

Weiter erklärte er, dass geprüft werden müsse, ob der Fokus tatsächlich auf dem Jahres-Abo liegen solle oder ob auch günstigere Einzeltickets eine Option seien.

Was ist, wenn man ein GA besitzt?

Wer ein anderes ÖV-Jahresabo, wie beispielsweise ein GA, nutzt, soll ebenfalls vom Rabatt profitieren können. Wie genau das umgesetzt werden soll, ist auch hier noch unklar.

Wie viel wird das Abo die Stadt kosten?

Laut Baumer würde die Vergünstigung die Stadt jährlich rund 140 Millionen Franken kosten. Woher dieses Geld konkret stammen soll, bleibt jedoch offen.

Die SP, die die Initiative lanciert hat, geht von etwa 110 Millionen Franken pro Jahr aus. Der tatsächliche Betrag hänge zudem stark davon ab, wie viele Einwohner*innen das vergünstigte Abo tatsächlich nutzen.

