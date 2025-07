Die Inschrift am «Haus zum Mohrentanz» im Zürcher Niederdorf soll weg. sda (Archivbild)

Nach einem Urteil des Bundesgerichts darf die Stadt Zürich endgültig zwei Häusernamen im Niederdorf überdecken. Der Zürcher Heimatschutz wollte stattdessen erklärende Tafeln.

toko Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Bundesgericht hat eine Beschwerde des Zürcher Heimatschutzes gegen die geplante Abdeckung von zwei Inschriften in Zürich abgewiesen.

Die Beschwerde wurde aus formellen Gründen abgewiesen. Inhaltlich äusserte sich das Bundesgericht nicht.

Damit kann die Stadt Zürich nach vier Jahren Rechtsstreit die beiden Inschriften «Zum Mohrenkopf» und «Zum Mohrentanz» im Niederdorf endgültig abdecken.

Die Stadt Zürich hat 2021 beschlossen, die umstrittenen Inschriften zu überdecken.

Nach über vier Jahren geht damit ein juristischer Streit um zwei Häusernamen in Zürich zu Ende. Der Zürcher Heimatschutz (ZVH) hatte gegen einen 2021 gefassten Beschluss von Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) geklagt. Der Verein bevorzugte stattdessen erklärende Tafeln zur historischen Einordnung.

ZVH nicht zur Beschwerde berechtigt

Die Inschriften sind an zwei städtischen Liegenschaften im Niederdorf angebracht. Nun dürfen die Inschriften «Zum Mohrenkopf» und «Zum Mohrentanz» überdeckt werden.

Das Bundesgericht wies die Klage des Heimatschutzes endgültig ab, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Urteil hervorgeht. Inhaltlich äusserte es sich jedoch nicht zu der Frage. Es ist aus formellen Gründen nicht auf die Beschwerde eingegangen.

Es hiess lediglich, der Zürcher Heimatschutz sei als nicht gesamtschweizerisch tätige Organisation nicht zur Beschwerde berechtigt.

ZVH bedauert Urteil

Dembah Fofanah zeigt sich erfreut über das Urteil. Der Mitgründer des Kollektivs «Vo da» hatte die Überdeckung in einem Brief an die Stadt angeregt. «Die Entfernung rassistischer Begriffe und Symbole aus dem öffentlichen Raum ist ein Bekenntnis zu einer Gesellschaft, in der alle Menschen gleichermassen dazugehören», sagte Fofanah dem «Tages-Anzeiger». Dass es nun einen Entscheid des Bundesgerichts gebraucht habe, zeige, wie hartnäckig in der Schweiz noch immer über die Grundrechte schwarzer Menschen gestritten werde.

Der Zürcher Heimatschutz hingegen bedauert über das Urteil, insbesondere, weil eine materiellrechtliche Überprüfung durch das Gericht ausblieb. Eine eingehende Schutzabklärung der beiden Stadtzürcher Gebäude mit den ‹inkriminierten› Inschriften sei bis heute nie erfolgt, heisst es in einem Communique vom Mittwoch. Ebenso fehlten laut dem ZVH gründliche Abklärungen zur denkmalpflegerischen Bedeutung der Inschriften.