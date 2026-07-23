Der Zürcher Stadtrat will das Angebot an E-Leihfahrzeugen deutlich verkleinern. Künftig sollen statt der derzeit über 7000 nur noch 3000 E-Trottis und E-Bikes unterwegs sein – verteilt auf drei statt acht Anbieter. SP und Grüne fordern weitergehende Einschränkungen.

E-Scooter spalten die Gemüter: Die einen nervt es, dass sie auf Trottoirs und Plätzen herumstehen – die anderen finden sie ungemein praktisch, um schnell voranzukommen. (Archivbild)

Ärger auf den Strassen Jetzt will Zürcher Regierung den E-Trottis an den Kragen

Darum geht’s Die Stadt Zürich will die Zahl der Leihfahrzeug-Anbieter von derzeit acht auf drei reduzieren.

Die Flotte soll von heute 7350 auf maximal 3000 E-Leihfahrzeuge schrumpfen.

SP und Grüne gehen noch weiter und fordern ein flächendeckendes Netz mit festen Abstellstationen. Zusammenfassung erstellt mit

Wie aus Tamedia-Recherchen hervorgeht, soll die Zahl der E-Leihfahrzeuge in Zürich offenbar drastisch reduziert werden: von insgesamt 7350 auf 3000. Das Sicherheitsdepartement von Stadträtin Karin Rykart (Grüne) erarbeitet derzeit neue Regeln zum Umgang mit E-Leihfahrzeugen auf den Stadtzürcher Strassen, schrieb Tamedia am Donnerstag.

Derzeit sind dem Bericht zufolge in der Stadt acht Verleihfirmen mit insgesamt 7350 Fahrzeugen unterwegs. Rund zwei Drittel davon sind E-Trottis, der Rest entfällt auf E-Bikes und E-Mopeds. Künftig sollen nur noch drei Anbieter eine Bewilligung erhalten. Diese wird die Stadt öffentlich ausschreiben.

Die Dienstabteilung Verkehr kommentiert die konkreten Zahlen auf Anfrage Tamedias nicht. Die Stadt hatte schon länger angekündigt, die Zahl der Leihfahrzeuge begrenzen zu wollen.

E-Leihfahrzeuge: Weltweite Diskussionen

E-Leihfahrzeuge sorgen seit Jahren in Zürich und vielen anderen Städten weltweit für Diskussionen. Kritisiert wird vor allem, dass E-Trottis und E-Bikes oft kreuz und quer auf Trottoirs, Plätzen oder vor Hauseingängen abgestellt werden und so Fussgänger, Menschen mit Sehbehinderungen oder Personen mit Kinderwagen und Rollstühlen behindern. Hinzu kommen Unfälle, rücksichtsloses Fahrverhalten und das chaotische Stadtbild. Viele Städte haben deshalb strengere Regeln eingeführt – etwa feste Abstellzonen, Obergrenzen für Fahrzeuge oder eine Begrenzung der Zahl der Anbieter.

Auch die Stadt Zürich will die Zahl der Leihfahrzeuge schon länger begrenzen und strengere Abstellregeln einführen. So sollen E-Trottis und E-Bikes in der Innenstadt sowie bei Bahnhöfen künftig nur noch an festen Stationen parkiert werden dürfen. Ein Rekurs eines Anbieters verzögerte die Pläne, bis das Verwaltungsgericht der Stadt im vergangenen Dezember recht gab.

Den links-grünen Parteien gehen die geplanten Einschränkungen der Stadt nicht weit genug. Sie haben deshalb eigene Vorstösse eingereicht. Die Debatte im Stadtparlament ist voraussichtlich noch vor den Herbstferien geplant. Laut dem Bericht wollen SP und Grüne das geplante stationäre Parkieren vom Kreis 1 auf die ganze Stadt ausweiten.