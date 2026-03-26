Hafen Tiefenbrunnen teilweise versunken – Boote treiben im Zürichsee

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Grosseinsatz läuft Hafen Tiefenbrunnen teilweise versunken – Boote treiben im Zürichsee

SDA

26.3.2026 - 14:06

Ein Teil der Hafenmole ist abgesunken.
Ein Teil der Hafenmole ist abgesunken.
Stadtpolizei Zürich

In der Nacht auf Donnerstag ist im Zürcher Hafen Tiefenbrunnen ein grosser Teil der Betonmole versunken. Mehrere Boote wurden beschädigt oder sanken ebenfalls in die Tiefe.

Keystone-SDA

26.03.2026, 14:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Hafen Tiefenbrunnen ist ein Teil der Anlage in den Zürichsee abgesackt.
  • Mehrere Boote wurden losgerissen, einige sanken oder trieben unkontrolliert im Wasser.
  • Die Ursache ist unklar, es kam zu Treibstoffaustritt und grossem Sachschaden.
Mehr anzeigen

In der Nacht auf Donnerstag kam es im Hafen Tiefenbrunnen in der Stadt Zürich zu einem aussergewöhnlichen Zwischenfall. Kurz nach 2 Uhr morgens erhielt die Stadtpolizei Zürich die Meldung, dass ein erheblicher Teil der dortigen Betonmole aus noch ungeklärten Gründen im Zürichsee versunken sei.

Die ausrückenden Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei stellten vor Ort fest, dass der Bootsanlegesteg weiträumig untergegangen war.

Treibstoff ausgelaufen

Durch das Versinken des Stegs wurden zahlreiche Boote aus ihren Verankerungen gerissen oder mit in die Tiefe gezogen. Die Polizei traf auf mehrere im Wasser treibende Fahrzeuge und leitete Bergungsmassnahmen ein. Unter Mithilfe benachbarter Seerettungsdienste sowie der Seepolizei der Kantonspolizei Zürich wurden die losgerissenen Schiffe eingesammelt, abgeschleppt und in Sicherheit gebracht.

Da durch die Havarie Treibstoff und Öl aus den betroffenen Booten austraten, wurde der Hafen Tiefenbrunnen seeseitig sofort abgesperrt. Die Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich errichtete eine Ölsperre rund um das betroffene Areal, um eine weitere Ausbreitung der Verschmutzung auf dem Zürichsee zu verhindern.

Ungeklärte Ursache und grosser Sachschaden

Bislang konnten etwa ein Dutzend Boote gesichert, an andere Liegeplätze verlegt oder ausgewassert werden. Es ist jedoch noch unklar, wie viele Schiffe sich derzeit noch unter der Wasseroberfläche befinden. Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich haben zusammen mit der Polizei die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.

Der entstandene Sachschaden dürfte massiv sein, kann aber aktuell noch nicht beziffert werden. Trotz der Schwere des Vorfalls wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand verletzt.

Meistgelesen

Gestrandeter Wal zeigt Kampfgeist – die Hoffnung lebt
Hafen Tiefenbrunnen teilweise versunken – Boote treiben im Zürichsee
«Sie sind anders und seltsam» – Trump spricht über Iran-Verhandlungen
«Bin ich blöd?» – Peinliche Szene aus Gericht geht viral
Preise explodieren – so teuer ist Tanken jetzt

Mehr aus dem Ressort

Zweifel an Blitzern in Glarus. Polizei gesteht Fehler ein – hunderte Bussen plötzlich fraglich

Zweifel an Blitzern in GlarusPolizei gesteht Fehler ein – hunderte Bussen plötzlich fraglich

Trotz Gefängnisstrafe. Mutter und Kind in Dietikon ZH schwer verletzt – Raser taucht unter

Trotz GefängnisstrafeMutter und Kind in Dietikon ZH schwer verletzt – Raser taucht unter

Das sind die Aussichten. Das Wetter spielt verrückt – auch am Wochenende?

Das sind die AussichtenDas Wetter spielt verrückt – auch am Wochenende?