Polizei liefert neue Infos zu verschwundenem Hafenteil in Zürich

Mehrere Dutzend Boote wurden vorsorglich aus dem betroffenen Bereich entfernt und gesichert.
Die Seepolizei der Kantonspolizei Zürich setzte unter anderem einen Tauchroboter ein. Dabei konnte ein gesunkenes Boot auf dem Grund des Zürichsees lokalisiert werden.
Ein weiteres Schiff wird weiterhin vermisst. Die Planung für die Bergung der Boote läuft derzeit auf Hochtouren.
Umwelt blieb weitgehend geschützt
Auch die Stadtpolizei Zürich war mit Spezialkräften im Einsatz. Dank Ölsperren konnte verhindert werden, dass sich Treibstoffe im Wasser ausbreiten.
Kontrollen entlang des Ufers ergaben laut Behörden, dass keine zusätzlichen Massnahmen notwendig sind. Die Sperren bleiben jedoch bestehen, mindestens bis die Bergungsarbeiten abgeschlossen sind.
Ursache noch unklar – Ermittlungen laufen
Warum die Mole abgesackt ist, ist derzeit Gegenstand von Abklärungen. Im Fokus steht die Möglichkeit, dass Wasser durch offene Schächte in die Konstruktion eindringen konnte.
Diese Schächte waren im Rahmen von Unterhaltsarbeiten geöffnet worden. Die genauen Umstände werden nun untersucht.
Aus Sicherheitsgründen wurde rund um die betroffene Stelle ein Tauch- und Bootsfahrverbot verhängt. Die Arbeiten im Hafen sowie die Information der betroffenen Bootsbesitzer dürften noch mehrere Tage in Anspruch nehmen.
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