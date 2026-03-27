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Bootsanlegesteg eingestürzt Polizei liefert neue Infos zu verschwundenem Hafenteil in Zürich

Sven Ziegler

27.3.2026

Einsatzkraefte errichten Oelsperren beim Hafen Tiefenbrunnen. 
Einsatzkraefte errichten Oelsperren beim Hafen Tiefenbrunnen. 
KEYSTONE

Nach dem Einsturz eines Bootsanlegestegs im Hafen Tiefenbrunnen laufen aufwendige Bergungsarbeiten. Ein Boot wurde bereits geortet, ein weiteres wird noch vermisst.

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Keystone-SDA, Sven Ziegler

27.03.2026, 16:11

27.03.2026, 16:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Hafen Tiefenbrunnen in Zürich ist ein Teil der Beton-Mole abgesunken, mehrere Boote mussten gesichert werden.
  • Ein gesunkenes Schiff wurde lokalisiert, ein weiteres wird noch vermisst, die Bergung läuft.
  • Als mögliche Ursache gilt eindringendes Wasser durch geöffnete Schächte, die Ermittlungen dazu laufen.
Mehr anzeigen

Im Hafen Tiefenbrunnen ist in der Nacht auf Donnerstag ein Teil der Beton-Mole abgesunken. Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt, stehen die Behörden seither im Dauereinsatz, um die Lage zu stabilisieren und Schäden zu begrenzen.

Mehrere Dutzend Boote wurden vorsorglich aus dem betroffenen Bereich entfernt und gesichert.

Die Seepolizei der Kantonspolizei Zürich setzte unter anderem einen Tauchroboter ein. Dabei konnte ein gesunkenes Boot auf dem Grund des Zürichsees lokalisiert werden.

Ein weiteres Schiff wird weiterhin vermisst. Die Planung für die Bergung der Boote läuft derzeit auf Hochtouren.

Umwelt blieb weitgehend geschützt

Auch die Stadtpolizei Zürich war mit Spezialkräften im Einsatz. Dank Ölsperren konnte verhindert werden, dass sich Treibstoffe im Wasser ausbreiten.

Kontrollen entlang des Ufers ergaben laut Behörden, dass keine zusätzlichen Massnahmen notwendig sind. Die Sperren bleiben jedoch bestehen, mindestens bis die Bergungsarbeiten abgeschlossen sind.

Ursache noch unklar – Ermittlungen laufen

Warum die Mole abgesackt ist, ist derzeit Gegenstand von Abklärungen. Im Fokus steht die Möglichkeit, dass Wasser durch offene Schächte in die Konstruktion eindringen konnte.

Diese Schächte waren im Rahmen von Unterhaltsarbeiten geöffnet worden. Die genauen Umstände werden nun untersucht.

Aus Sicherheitsgründen wurde rund um die betroffene Stelle ein Tauch- und Bootsfahrverbot verhängt. Die Arbeiten im Hafen sowie die Information der betroffenen Bootsbesitzer dürften noch mehrere Tage in Anspruch nehmen.

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