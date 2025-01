Ein Mann versteckte die Drogen in Haargel. Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit

Am Flughafen Zürich wurden zwei Männer mit jeweils einem Kilogramm Kokain festgenommen. Die Drogen waren in Kosmetikartikeln und Kleidungsstücken versteckt.

Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Flughafen Zürich wurden kürzlich zwei Männer verhaftet, die Drogen in die Schweiz schmuggeln wollten.

Das Kokain wurde unter anderem in Haargel versteckt.

Beide Männer wurden festgenommen. Mehr anzeigen

Am Flughafen Zürich wurden kürzlich zwei Männer verhaftet, die versuchten, Kokain in die Schweiz zu schmuggeln. Ganz einfach waren die Drogen nicht zu finden, denn sie waren in alltäglichen Gegenständen versteckt, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzensicherheit (BAZG) am Freitag mitteilte.

Ein 46-jähriger Mann aus Mexiko, der über Madrid in die Schweiz einreiste, hatte die Drogen in zwei Haarspraydosen versteckt. Bei einer Kontrolle entdeckten die Beamten Manipulationsspuren an den Flaschen.

Eine genauere Untersuchung ergab, dass diese Dosen Kokain enthielten. Zusätzlich fanden die Beamten weiteres Kokain in einer Dose Haargel und in einer Packung Feuchttücher. Der Mann wurde daraufhin der Kantonspolizei übergeben.

Nur einen Tag später wurde ein 27-jähriger Brasilianer am Flughafen Zürich festgenommen, der ebenfalls rund ein Kilogramm Kokain bei sich hatte.

Er war von São Paulo nach Zürich gereist und hatte die Drogen in Fingerlingen versteckt, die er in seiner Kleidung trug – und teilweise auch geschluckt hatte.

Auch er wurde von der Kantonspolizei Zürich in Gewahrsam genommen.

Der/ Die Redaktor*in hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.