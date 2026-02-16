Die Stadtpolizei Zürich informierte am Montag. (Archivbild) sda

In einer Erdgeschosswohnung an der Regensbergstrasse ist es am frühen Montagmorgen zu einem Brand gekommen. Eine 90-jährige Frau kam ums Leben, auch ein Hund wurde tot geborgen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am frühen Montagmorgen ist in einer Wohnung im Zürcher Kreis 11 ein Brand ausgebrochen.

Eine 90-jährige Mieterin verstarb trotz sofortiger Reanimationsversuche der Rettungskräfte.

Die Kantonspolizei Zürich hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Mehr anzeigen

Am Montag, 16. Februar 2026, ist es kurz vor 5 Uhr in einer Erdgeschosswohnung an der Regensbergstrasse im Zürcher Kreis 11 zu einem Wohnungsbrand gekommen. Die Einsatzleitzentrale von Schutz & Rettung Zürich erhielt einen Notruf wegen starker Rauchentwicklung. Die Berufsfeuerwehr rückte umgehend aus und stellte vor Ort fest, dass die betroffene Wohnung in Vollbrand stand.

Nachdem sich die Feuerwehr gewaltsam Zutritt verschafft hatte, wurde das Feuer unter Atemschutz mit einem Schnellangriff bekämpft. Während der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte eine leblose Frau in der Wohnung. Rettungskräfte leiteten sofort Reanimationsmassnahmen ein, konnten jedoch nur noch den Tod der 90-jährigen Mieterin feststellen. Auch ein Hund, der sich in der Wohnung befand, wurde tot geborgen.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Spezialisten der Kantonspolizei Zürich haben die Ermittlungen übernommen und klären ab, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Angaben zur Schadenshöhe liegen bislang nicht vor.