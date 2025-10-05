Natalie Rickli lehnte Aufnahme verletzter Kinder aus dem Gazastreifen ab

Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli hat laut dem «SonntagsBlick» die Aufnahme verletzter Kinder aus dem Gazastreifen abgelehnt. Der Bund hatte zuvor informell mehrere Kantone gebeten, sich an einer humanitären Aktion zu beteiligen, bei der 20 schwer verletzte Kinder mit der Rega in die Schweiz gebracht und in Spitälern behandelt werden sollen.
Basel-Stadt, Genf, das Tessin und das Wallis erklärten sich bereit, Kinder aufzunehmen. Zürich habe abgesagt, obwohl mit dem Kinderspital eine der führenden Kliniken zur Verfügung stünde.
Ein Sprecher von Ricklis Direktion erklärte auf Anfrage der Zeitung, informelle Anfragen würden grundsätzlich abgelehnt. Laut dem «SonntagsBlick» habe die Absage in der Verwaltung dennoch für Unverständnis gesorgt.
Inzwischen hat der Bund alle Kantone offiziell angeschrieben. Der Zürcher Regierungsrat will den Appell nach den Herbstferien Ende Oktober besprechen, wie Ricklis Sprecher der Zeitung sagte.
Menschen in Zentral-Gaza äusserten am Samstag ihre Hoffnung auf ein Ende der Kämpfe, nachdem die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas wichtige Teile des Gaza-Plans von US-Präsident Donald Trump akzeptiert hat. «Wir sind froh, dass der Krieg endet, denn wir haben Hunger, Vertreibung und Blutvergiessen satt. Wir wollen gute Nachrichten hören, wieder ein Gefühl der Sicherheit haben und, so Gott will, in unsere Häuser zurückkehren.»