  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Hochpreissegment bricht ein 7200 Franken für 3,5 Zimmer – diese Luxus-Wohnungen in Zürich will keiner

Stefan Michel

26.2.2026

Hier gibt es freie Wohnungen: Oerlikon One lockt mit Luxus-Standard zu stolzen Preisen – und bleibt auf vielen Mietobjekten sitzen.
Hier gibt es freie Wohnungen: Oerlikon One lockt mit Luxus-Standard zu stolzen Preisen – und bleibt auf vielen Mietobjekten sitzen.
Oerlikon One Screenshot

Am Bahnhof Oerlikon stehen seit Monaten Dutzende Luxuswohnungen leer. Ein Experte hält sie für Fehl-Investitionen. Während Mieten im höchsten Segment sinken, bleiben bezahlbare Wohnungen in Zürich äusserst knapp.

Stefan Michel

26.02.2026, 11:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trotz akuter Wohnungsnot in Zürich stehen zahlreiche Luxuswohnungen leer, etwa im Hochhaus Oerlikon One, wo hohe Mieten von bis zu 7200 Franken pro Monat potenzielle Mieter abschrecken.
  • Während insgesamt kaum freie Wohnungen verfügbar sind, sind die Mieten im Hochpreissegment in den letzten sechs Monaten um bis zu 20 Prozent gesunken, was zu einem leichten Rückgang der Durchschnittsmieten im Kanton Zürich führte.
  • Für Normalverdienende bleibt die Lage jedoch unverändert angespannt, da bezahlbare Wohnungen weiterhin knapp sind und vor allem teure Objekte an wenig gefragten Lagen schwer vermittelbar sind.
Mehr anzeigen

In Zürich eine Mietwohnung zu finden ist Glücksspiel und Geduldsprobe in Einem. Oder eine Frage des Geldbeutels. Ein Beispiel dafür ist Oerlikon One, das ehemalige Swissôtel am grossen Bahnhof in Zürich Nord. 20 Wohnungen stehen dort leer – gleich viele wie vor sechs Monaten, schreibt der «Tages-Anzeiger». Immerhin, 104 Wohnungen im markanten Hochhaus sind belegt.

Eine Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung im 25. Stock – die Aussicht sei «atemberaubend» – kostet monatlich bis zu 7200 Franken. Zu viel offenbar, um Mieter*innen für die edlen Räumlichkeiten zu finden.  

Und auch auf der anderen Seite des Bahnhofs finden Luxus-Wohnungen keine zahlungswilligen Bewohner*innen, wie der «Tages-Anzeiger» recherchiert hat. Dort stehen seit November 2025 40 der 61 neu erstellten Wohneinheiten leer. 3,5 Zimmer gibt es hier zwischen moderaten 2740 Franken und weniger bescheidenen 4950 Franken.

Luxuswohnungen werden billiger

Insgesamt gibt es in Zürich nach wie vor kaum freie Mietwohnungen. Jedoch führen die leer stehenden hochpreisigen Angebote dazu, dass insgesamt die Mieten im Kanton Zürich leicht sinken, wie das Immobilien-Beratungsunternehmen Wüest und Partner festgestellt hat: um ein Prozent in den letzten sechs Monaten.

Sogar um 20 Prozent sind die Mieten im Hochpreis-Sektor gesunken, hat Immobilien-Ökonom Donato Scognamiglio berechnet. Einbezogen hat er Wohnungen, deren Miete umgerechnet auf 100 Quadratmeter mindestens 5500 Franken pro Monat beträgt.  

Ein Vertreter der Maklerfirma Engel und Völkers erklärt dem «Tages-Anzeiger», dass es heute deutlich länger dauere, bis eine teure Immobilie verkauft sei. Luxus-Wohnungen an Orten, an denen Gutverdienende eher nicht wohnen wollen, seien besonders schwer vermittelbar. Da werde am Bedarf vorbei gebaut, urteilt der Immo-Verkäufer. 

Bezahlbare Wohnungen bleiben knapp

Das könnte auch das Problem der Edel-Mietwohnungen am wenig mondänen Bahnhof Oerlikon sein. Attraktive Wohnungen an Top-Lage gingen immer noch rasch weg, relativiert der Makler von Engel und Völkers. 

Auf die durchschnittlichen Mieten in Zürich haben die sinkenden Luxus-Zinsen hingegen keinen Einfluss, hält Scogniamilio fest. Das sei, als ob auf dem Golfplatz der Kaviar etwas günstiger geworden wäre. Soll heissen, für Normalverdienende ändert sich auf dem Zürcher Wohnungsmarkt nichts. Bezahlbare Wohnungen bleiben Mangelware.

Mehr aus der Schweiz

«Ich fühle mich nicht ernst genommen». Schweizer Fussballerin geht nach Garderoben-Skandal an die Öffentlichkeit

«Ich fühle mich nicht ernst genommen»Schweizer Fussballerin geht nach Garderoben-Skandal an die Öffentlichkeit

Neues Konzept. SBB lässt verspätete Züge künftig nicht mehr weiterfahren

Neues KonzeptSBB lässt verspätete Züge künftig nicht mehr weiterfahren

Spitze unter Beschuss. «Null Ahnung» – SP-Doyen geht frontal auf eigene Partei los

Spitze unter Beschuss«Null Ahnung» – SP-Doyen geht frontal auf eigene Partei los

Meistgelesen

«Null Ahnung» – SP-Doyen geht frontal auf eigene Partei los
Schweizer Fussballerin geht nach Garderoben-Skandal an die Öffentlichkeit
Børge Brende tritt nach Epstein-Enthüllungen als WEF-Chef zurück
Polizei warnt vor weiteren Explosionen in Illnau ZH
Jetzt fordern Alleinstehende einen Wechsel des Steuer-Systems