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Polizei verfolgt gestohlenen BMW Nächtliche Flucht durch Zürich endet im Crash – zwei Festnahmen

Sven Ziegler

28.4.2026

Die Stadtpolizei Zürich verfolgte einen BMW. 
Die Stadtpolizei Zürich verfolgte einen BMW. 
KEYSTONE

Mitten in der Nacht eskaliert eine Polizeikontrolle in Zürich: Ein junger Lenker flüchtet mit einem gestohlenen BMW vor der Polizei – und verliert kurz darauf die Kontrolle über das Fahrzeug. Zwei Personen werden festgenommen.

Redaktion blue News

28.04.2026, 16:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 18-Jähriger flüchtet in Zürich mit einem gestohlenen BMW vor der Polizei und baut einen Unfall.
  • Der Lenker und sein Beifahrer werden festgenommen, der Beifahrer wird leicht verletzt.
  • Die Stadtpolizei sucht Zeugen, insbesondere Fussgänger im Bereich Schweighofstrasse.
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Kurz vor 2 Uhr am Dienstagmorgen fällt einer Patrouille der Stadtpolizei Zürich im Kreis 3 ein BMW auf. Als die Einsatzkräfte das Fahrzeug anhalten wollen, beschleunigt der Lenker plötzlich stark und entzieht sich der Kontrolle.

Die Flucht führt über die Schweighofstrasse in Richtung Albisgüetli. Trotz Blaulicht, Sirene und klarer Halteaufforderung setzt der Fahrer seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Die Polizei nimmt umgehend die Verfolgung auf.

Wenig später verliert der Lenker auf Höhe der Schweighofstrasse 11 die Kontrolle über das Fahrzeug. Der BMW kollidiert mit einem parkierten Auto. Der Beifahrer wird dabei leicht verletzt.

Die Polizei nimmt beide Insassen noch am Unfallort fest. Erste Abklärungen zeigen, dass das Fahrzeug zuvor entwendet worden war. Beim Lenker handelt es sich um einen 18-jährigen Mann aus Marokko, beim Beifahrer um einen 23-jährigen Schweden. Beide wurden für weitere Ermittlungen auf eine Polizeiwache gebracht. Gegen sie besteht der Verdacht auf Fahrzeugdiebstahl und Raserdelikte.

Die Stadtpolizei Zürich sucht nun Zeugen. Insbesondere Personen, die kurz vor dem flüchtenden Fahrzeug einen Fussgängerstreifen an der Schweighofstrasse überquerten, werden gebeten, sich zu melden.

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