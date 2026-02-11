Zürcher Stadtratsrennen wird schmutzig – jetzt fliegen die Fetzen

Gehen nicht zimperlich miteinander um: Përparim Avdili und Jacqueline Badran. Keystone / Bildmontage blue News

SP-Nationalrätin Jacqueline Badran greift in den Zürcher Stadtratswahlkampf ein und macht einem «FDP-Typen» Vorwürfe. Der angesprochene FDP-Kandidat Përparim Avdili reagiert prompt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Rennen um den neunten Sitz der Zürcher Stadtregierung liegen laut einer Umfrage Tobias Langenegger (SP) und Përparim Avdili (FDP) nahezu gleichauf.

In einem Wahlkampfvideo für Langenegger wirft SP-Nationalrätin Jacqueline Badran Avdili vor, gegen gemeinnützige Wohnungen vorgehen zu wollen, worauf dieser öffentlich kontert.

Avdili betont, er unterstütze mehr bezahlbaren Wohnraum, kritisiert jedoch die rot-grüne Strategie. Mehr anzeigen

In knapp einem Monat entscheidet die Stadtzürcher Stimmbevölkerung, wer in der kommenden Legislatur in der Stadtregierung sitzt. Sechs Bisherige treten zur Wiederwahl an, drei Sitze sind neu zu vergeben, weil Corine Mauch, André Odermatt (beide SP) und Filippo Leutenegger (FDP) nicht mehr antreten.

Laut einer Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo im Auftrag des «Tages-Anzeigers» zeichnet sich ein enges Rennen um den neunten Sitz ab. Tobias Langenegger (SP) und Përparim Avdili (FDP) auf den Plätzen Neun und Zehn trennen nur gerade 1 Prozentpunkt.

Wohl auch aufgrund dieser Ausgangslage hat sich Langenegger in einem Wahlkampfvideo jüngst Verstärkung in Form von Parteikollegin Jacqueline Badran geholt. Darin greift die Nationalrätin Avdili direkt an und unterstellt ihm, das Drittelsziel der Stadt Zürich, wonach ein Drittel aller Mietwohnungen bis 2050 gemeinnützig sein sollen, abschaffen zu wollen. Badran spricht dabei von einem «FDP-Typen» und nennt Avdili nicht beim Namen.

«Ich bin es, der namenlose FDP-Typ»

Avdili reagiert und greift den Videoausschnitt in einem eigenen Beitrag auf seinem Instagram-Profil auf. «Hey Jacqueline Badran, ich bin es, der namenlose FDP-Typ», beginnt er sein Statement. Er sei nicht gegen ein Drittel bezahlbare Wohnungen, «aber ich bin gegen die Badran-Gaga-Politik, die uns diese Wohnungskrise beschert hat».

Dass im Wahlkampf mitunter mit harten Bandagen gekämpft wird, ist nichts Neues. Avdili nimmt Badrans Aussagen denn auch sportlich: «Ich bin in meinem Wahlkampf permanent mit massiven Beleidigungen konfrontiert – ‹FDP-Typ› gehört da sicher nicht dazu», sagt er auf Anfrage von blue News. Und er gehe davon aus, dass umgekehrt auch Jacqueline Badran bei Zuspitzungen nicht besonders empfindlich sei.

Kritik an linker Auslegung des Drittelsziels

Der Kritik von Badran widerspricht Avdili auch inhaltlich: «Ich bin nicht gegen das Drittelsziel und schon gar nicht gegen mehr bezahlbaren Wohnraum.» Ihn störe aber, wie Rot-Grün das Drittelsziel politisch auslegt: Da der Staat nicht so schnell bauen könne wie Private, müssen laufend Bauprojekte blockiert werden, um am Drittelsziel festhalten zu können. Dies treffe laut Avdili auch Vorhaben, bei denen «teilweise sogar über ein Drittel bezahlbare Wohnungen projektiert sind».

«Im Ergebnis führt diese Auslegung also dazu, dass in absoluten Zahlen nicht mehr, sondern weniger bezahlbare Wohnungen entstehen», so Avdili. Sein Lösungsansatz: Mit Einkommenslimiten dafür sorgen, dass preisgünstiger Wohnraum nicht länger von Spitzenverdienenden besetzt wird.

Jacqueline Badran hat auf eine Anfrage von blue News bis anhin nicht reagiert.