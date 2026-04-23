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Wegen fehlender Ressourcen Zürich streicht Verkehrsunterricht für Privatschulen – Kritik

Noemi Hüsser

23.4.2026

Kinder üben mit einem Polizisten den sicheren Umgang im Strassenverkehr – solche Lektionen sollen in Zürich künftig nur noch an öffentlichen Schulen stattfinden.
Kinder üben mit einem Polizisten den sicheren Umgang im Strassenverkehr – solche Lektionen sollen in Zürich künftig nur noch an öffentlichen Schulen stattfinden.
Keystone

Die Stadtpolizei Zürich will den Verkehrsunterricht künftig auf öffentliche Schulen beschränken. Privatschulen sollen wegen fehlender Ressourcen ausgeschlossen werden. Der Entscheid sorgt für Kritik.

Noemi Hüsser

23.04.2026, 20:35

23.04.2026, 20:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Stadtpolizei Zürich will Verkehrsunterricht künftig nur noch an öffentlichen Schulen anbieten und streicht Privatschulen aus dem Programm. Grund sind fehlende Ressourcen und eine unklare gesetzliche Grundlage.
  • Der Unterricht gilt als wichtiger Präventionsbaustein, bei dem Kinder Verkehrsregeln sowie Velofahren und -prüfung lernen.
  • Der Entscheid stösst parteiübergreifend auf Kritik, da viele den Zugang für alle Kinder fordern.
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Die Stadtpolizei Zürich will den Verkehrsunterricht künftig nur noch an öffentlichen Schulen durchführen. Privatschulen werden aus dem Programm gestrichen. Das berichtet das «Tagblatt der Stadt Zürich».

Der Verkehrsunterricht gilt als wichtiger Teil der Prävention. Kinder lernen dabei grundlegende Regeln im Strassenverkehr, inklusive Velofahren und Veloprüfung.

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Als Grund nennt die Stadtpolizei fehlende Ressourcen und eine unklare gesetzliche Grundlage. Ein Anspruch von Privatschulen auf kostenlosen Unterricht lasse sich nicht ableiten. Deshalb sollen die vorhandenen Mittel gezielt den öffentlichen Schulen zugutekommen.

Entscheid sorgt für Kritik

Für Privatschulen und Eltern bedeutet das: Sie müssen die Verkehrserziehung künftig selbst übernehmen – etwa den Schulweg üben und sichere Routen wählen.

Der Entscheid sorgt laut «Tagblatt» für Kritik über Parteigrenzen hinweg: Mehrere Politiker*innen fordern, dass alle Kinder Zugang zur Verkehrsschulung behalten. «Das Ziel muss eine Verkehrsschulung für alle Kinder im Stadtgebiet sein», so der SP-Gemeinderat Matthias Renggli gegenüber der Zeitung. Auch FDP-Gemeinderätin Martina Zürcher meint: «Dieser Entscheid hat bei mir Unverständnis ausgelöst.»

Der politische Wille für Lösungen und mehr Ressourcen ist vorhanden. Ein Entscheid dürfte nach den Sommerferien fallen.

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